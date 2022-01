Pandemia y clases a distancia dejan ilocalizables a más de 5 mil alumnos de QRoo

CANCÚN.- "Desde que inició la pandemia hemos estado cumpliendo con el confinamiento conforme ha avanzado el semáforo, y en el caso de mi hijo, lo que más manifiesta es que extraña a sus compañeros, esa parte es la más importante para él", cuenta Oskar Mijangos, joven padre de familia, vive con su hijo Víctor de 7 años.

A algunos de sus compañeros de la escuela primaria Francisco I. Madero en la supermanzana 58, sin embargo, ya no los podrá volver a ver, debido a que se dieron de baja ante las complicaciones de las clases a distancia y forman parte de los más de 5 mil estudiantes que no han podido ser localizados por sus profesores durante la pandemia.

"Con el cambio de grado, aunque aprobaron, pues no tienen permitidos reprobarlos por pandemia, optaron por no continuar el siguiente grado y esperar un año para ver si ya en este final de ciclo, la pandemia permite el regreso presencial", cuenta Óscar.

Su hijo durante 2020 se mantuvo en aislamiento y con educación a distancia debido a la pandemia por Covid-19, fue hasta el segundo semestre de 2021 cuando regresó a la escuela parcialmente dos veces por semana, pero continúo el estudio virtual; y en los primeros días de 2022 regresó una vez más al modelo educativo virtual al incrementarse los casos de contagio en Cancún, situación que ha afectado el ánimo de su hijo y también atrasos en aprendizaje al no adaptarse a la virtualidad.

En 2020, la madre de Víctor enfermó de Covid-19 y estuvo un par de días hospitalizada, en ese proceso también enfermaron Oskar y su hijo, sin embargo, ambos fueron asintomáticos. Debido a esa experiencia el niño Víctor conoce los alcances de la enfermedad y lo peligroso que es infectarse.

El padre contó para La Silla Rota que la parte más difícil estos dos últimos años ha sido adaptar sus horarios entre el trabajo y la escuela de su hijo, pues debe dar apoyo educativo para explicarle las materias y clases que no comprende en la escuela virtual.

"De acuerdo con los perfiles de aprendizaje, el caso de mi hijo es kinésico, entonces el formato en línea no le ha funcionado porque no hay una interacción real y eso le ha complicado algunas materias y prácticamente la clase se le tiene que dar nuevamente en casa y eso demanda tiempo, es decir, que dentro de mis actividades laborales coloco un tiempo como si fuera otra hora laboral, enfocado a darle clases a mi hijo", dijo Oskar Mijangos.

En noviembre del año pasado la escuela primaria notificó a los padres y madres de familia el regreso a clases presenciales escalonados, sin embargo, al ser una temporada invernal muchos niños manifestaban síntomas de resfriado y no se les permitía el acceso, y en el caso de Víctor no pudo ir a la escuela porque también formó parte de los estudiantes con enfermedades respiratorias.

"Si manifiesta el aburrimiento, el querer interactuar, se ha complicado un poco, no se ha atrasado tanto en el aprendizaje, más bien se atrasó en el aspecto de entregar tareas porque se le complica al no tener la interacción con la maestra. Los temas los entiende, pero las tareas no las está cumpliendo al 100 por ciento", expresó el tutor.

Agregó que su hijo Víctor es un buen estudiante, sin embargo, estos años de educación híbrida, le han afectado en su rendimiento académico y emocional, ya que al no entregar tareas completas ha bajado de calificaciones.

"Mi hijo me dice, que quiere regresar, pero también tengo temor de los otros niños o maestros que no cumplan con los protocolos. En este momento en su salón si nos han manifestado que por lo menos la mitad de los niños han presentado síntomas de Covid-19 algunos confirmados y otros no, incluso la maestra de su salón también tiene Covid-19, y eso no se refleja en los comunicados de las escuelas, se limitan a decir que estamos en semáforo amarillo y no regresamos a las clases presenciales", dijo el padre de Víctor.

5 MIL ESTUDIANTES SIN LOCALIZAR

La pandemia por la covid-19 después de dos años dejó afectaciones graves en las infancias y juventudes pues en Quintana Roo más de cinco mil estudiantes no regresaron a las escuelas al no tener conectividad para entrar a las clases virtuales o tutores de familia que ante la falta de condiciones económicas no inscribieron a sus hijos al ciclo escolar, por lo que para evitar una vez más el incremento del rezago educativo se prevé un regreso escalonado a las aulas con un 30% de población en las escuelas y jornadas de 4 horas.

"El rezago educativo ha sido brutal y afecta a los que menos tienen", dijo la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez.

Expresó que la entidad ya tuvo la experiencia de los dos últimos años de la pandemia por el Covid-19 y los resultados en los diagnósticos y evaluaciones a la comunidad estudiantil indican que es necesario las clases presenciales para combatir el rezago educativo y dar atención a aquellos alumnos que no tiene computadora en casa, internet y dificultades económicas.

Desde el inicio de año hasta el 14 de enero, la SEQ confirmó que 2 mil 634 escuelas públicas y privadas en Quintana Roo regresarían al método de educación a distancia o virtual por el incremento en los casos de contagio de covid-19.

La nueva instrucción de la SEQ es que las escuelas regresen a clases escalonadas, con grupos de hasta 10 alumnos por aula, capacidad total del 30% en las escuelas y con jornadas de 4 horas diarias, además de los protocolos aplicados para la prevención de casos de Covid-19, sin embargo, se continuará también con la modalidad virtual, hasta regresar completamente a clases presenciales al mejorar las condiciones de salud en la entidad.

En Quintana Roo hay un total de 458 mil 364 alumnos de todos los niveles educativos desde preescolar hasta universitarios y aunque el número de estudiantes que dejaron sus estudios es bajo es necesario recuperarlos, mencionó la titular de la SEQ.

Del total de estudiantes, las infancias que se encontraban en preescolar son los que más abandonaron la escuela con el 6.7%, mientras que estudiantes de nivel básico representan el 0.1%, mientras que las juventudes de bachillerato el 0.9%, esta población representa más de 5 mil estudiantes que abandonaron su educación.

"Esto quiere decir que no regresaron a inscribirse, estamos hablando de una totalidad de 5 mil estudiantes que no han logrado regresar a sus centros educativos sobre todo porque no hay condiciones, porque no tiene una computadora, no tienen un dispositivo, no tienen Internet y las escuelas, los maestros que le apuestan a plataformas dejan fuera a esta población, por eso nuestra insistencia", dijo Vásquez Jiménez.

En la entidad, el rezago educativo se marcó en dos áreas importantes: el español y lectura, es decir hay problemas en los estudiantes en torno a la comprensión lectora y las matemáticas pues hay bajo rendimiento del pensamiento lógico matemático.

La titular de la SEQ aclaró que el rezago educativo deberá atenderse hasta regresar completamente a las aulas, ya que estas dos áreas de bajo rendimiento únicamente deben aplicarse en el método presencial, por lo que esperarán a que las condiciones del semáforo epidemiológico estatal regresen a la normalidad.

Desde el inicio del incremento de contagios de covid-19 en Quintana Roo en la primera semana de enero, se han reportado personas docente o administrativo en 293 escuelas, de las cuales 237 son de nivel básico y 36 universidades y el 90% de los casos han ocurrido en Cancún.





RECUPERAN ESCUELAS VANDALIZADAS

Otro de los problemas en la educación derivado de la pandemia del covid-19 fue el abandono físico por más de un año en las escuelas, que permitió el robo y vandalismo a 494 centros educativos públicos, es decir, 18.7% de las escuelas de la entidad resultaron afectadas.

La responsable de la Educación en Quintana Roo sostuvo que hasta el momento solo se han recuperado 156 escuelas y han gastado 34.8 millones de pesos y para próximas fechas se programa recuperar 61 más con un costo de inversión superior a los 18 millones a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Mientras la recuperación de escuelas avanza, también iniciará este 21 de enero la entrega de 250 mil cuadernillos escolares para estudiantes del Estado y darán prioridad a comunidades de la zona maya y zonas donde viven estudiantes que no tienen conectividad de Internet.

A partir del 17 al 19 de enero comenzará la jornada de vacunación a docentes en Quintana Roo, se instalarán 8 módulos en los 11 municipios y hay 37 mil vacunas programas. En la última jornada del 18 al 20 de mayo de 2021 se vacunaron a 30 mil 299 docentes.

