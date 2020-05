Pandemia exacerba pobreza y desigualdad en Cancún

"Empezamos a carecer de cuestión económica, porque ya no tenemos trabajo, a raíz de eso, todos nuestros ahorritos, nosotros venimos acá con un propósito de tener una casita, pero pues todo lo poquito que teníamos todo se nos ha ido acabando y de hecho ahorita tengo que tejer, hago bolsas tejidas, no pierdo el tiempo, porque ahora es valioso, para sostener a mi familia, porque ahora no hay, aparte la señora de los cuartos de la renta nos está pidiendo el dinero pero pues con que le pagamos, si yo con lo que consigo de estas bolsas que vendo agarramos para la comida y lo necesario nada más", dijo Norma.