PAN impedirá ampliación de mandato en BC; inconformes toman Congreso local

El Partido Acción Nacional (PAN) buscará que la ampliación de mandato para el próximo gobierno, encabezado por el morenista Jaime Bonilla, no proceda. Así lo advirtió el senador panista Damián Zepeda.

Más aún, buscará que se sancione a los diputados que el 8 de julio en la noche votaron dicha ampliación y además buscará que no se siente un precedente, a través de una acción de inconstitucionalidad.

“Que no suceda, se sancione y no se siente precedente”, dijo en entrevista con La Silla Rota.

“El caso Baja California es un tema grave que debe evitarse a toda costa. Se deben lograr tres cosas en particular por las vías que mejor convenga. Lo primero que se eche atrás la decisión. No basta con condenar, es evitar que suceda, para eso está la vía de inconstitucionalidad. Lo segundo es sancionar a los diputados locales involucrados, pero no es solo el Congreso del estado, sino a quien lo promovió; presumiblemente y por lo dicho por diputados, fue el propio Bonilla”.

El legislador y ex presidente del partido explicó que el juicio político implica un procedimiento en el Congreso de la Unión donde se busca sancionar a quienes participaron en el tema.

Reiteró que él respeta el voto y la autonomía de los diputados locales que votaron por la ampliación del periodo del próximo gobernador –y entre los que se incluyen legisladores panistas- pero en este caso es “abiertamente inconstitucional”, y recordó que, aunque en la campaña por la gubernatura intentaron votar dicha iniciativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les advirtió que iba contra la ley.

“Hay dolo evidente”, calificó.

Sobre las implicaciones de un juicio contra los diputados locales y qué implicaría, dijo que sería su destitución e inhabilitación.

Respecto a la desaparición de poderes en el estado, planteada por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Zepeda expresó que sí estaría a favor, pero no basta, ya que Bonilla aún no gobierna.

“No procede, pues Bonilla lo promovió, pero aún no gobierna. A menos que esperemos en noviembre. Se trata de sancionar”, reiteró.

Adelantó que su fracción expondrá el tema en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aunque el acto aún no se consuma, ya que falta la publicación por parte del gobernador saliente, Francisco Vega.

Si la veta el gobernador o la pasa con observaciones, ya no pasa. Estamos analizando jurídicamente qué pasó. Entiendo que el gobernador declaró que no la publicará

Cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta de Morena, Yedickol Polevnski de que los diputados aprobaron la ampliación del tema porque así lo deseaba el pueblo bajacaliforniano, Zepeda consideró que eso revela que la votación contó con el aval de la dirigencia nacional morenista.

Es peligroso, te deja ver el aval con Morena y con ese discurso podrían comenzar a buscar alargar el mandato del presidente. Es increíble que Morena busque violar la ley así

Toman Congreso en protesta por ampliación de mandato





Alrededor de 30 personas cerraron simbólicamente la sede del Congreso del estado, en rechazo a la ampliación de mandato de dos a cinco años, del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

De acuerdo con medios nacionales de comunicación, los inconformes colocaron pancartas en la entrada del inmueble, cuyo personal se encuentra de vacaciones.

El grupo manifestó, en un documento, que la llamada "ley Bonilla" es una "traición al pueblo bajacaliforniano".

El pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California aprobó, con 21 votos a favor, la modificación constitucional para ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato del próximo gobierno estatal, por lo que Bonilla Valdez gobernaría hasta el 2024.