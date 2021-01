Paisanos incrementaron contagios en comunidades rurales de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA.-La visita de los paisanos durante las vacaciones decembrinas dejó un incremento en contagios de covid en municipios pequeños y comunidades rurales informó Herminio Rodríguez Hinojosa, médico del Hospital Regional de Altas Especialidades de Ciudad Victoria.

Explica que la mayoría de contagiados recibieron a familiares, residentes de Estados Unidos, los cuales se presume pudieran venir contagiados siendo asintomáticos.

Resaltó que en los municipios chicos, en pequeñas localidades las personas no usan cubrebocas, no guardan la sana distancia, salen de casa innecesariamente y no siguen las normas de higiene necesarias.

En municipios considerados rurales y son generadores de migrantes como Tula, Jaumave, Hidalgo, Bustamante, Burgos, Méndez, Cruillas, Palmillas, Bustamante y otros así como sus comunidades recibieron durante diciembre una gran cantidad de paisanos.

Las personas que viven en los ejidos confiadas en que no se presentaban casos no usan cubrebocas, ni guardan la sana distancia así como tampoco se lavan las manos de manera frecuente lo cual facilitó los contagios, comentó.

Y mencionó que muchos habitantes de las localidades rurales vienen a las ciudades a efectuar sus compras y es así aquí en donde se contagian llevando el virus covid-19 a sus comunidades.

“La personas del medio rural ven de lejos esta enfermedad, pero ahora ya también está ahí en el campo”, comentó e insistió en que ello es algo que la gente no entiende de que ya también en los ejidos deben cuidarse.

Herminio Rodríguez Hinojosa fue el primer medico en recibir la dosis de vacuna contra el coronavirus en la capital de Tamaulipas, y comentó no basta con vacunar a enfermeras y doctores, sino que también se deben vacunar a los camilleros, afanadoras, laboratoristas, cocineras, a todo el personal que se encuentra dentro de un hospital pues esta vista la facilidad con que se registran los contagios.

Continuó diciendo que se trata de todo un equipo de la salud y si alguien del equipo no es vacunado se seguirán registrando los contagios y aún más dentro de los mismos hospitales, por lo cual es necesario extremar las medidas sanitarias.

Por otra parte, advirtió que ante el incremento de los casos de contagios durante los últimos días no basta con contar con más camas y ventiladores, sino que se requiere de contar con más personal como médicos, enfermeras, camilleros y demás.

“Debido a la pandemia nadie quiere trabajar en un hospital. Nadie quiere hacer doble turno o cubrir la falta de personal”.

Añadió que las compañeras enfermeras se encuentran agotadas por tanto trabajo.

Por último, Rodríguez Hinojosa, comentó que los médicos que se encuentran en los hospitales no coinciden con las cifras que proporcionan las autoridades sanitarias sobre los números de contagios y muertes por coronavirus.