Paisanos decidieron no venir a pasar fiestas de fin de año en México. Foto Especial

CIUDAD VICTORIA.- Debido a la pandemia de coronavirus el ingreso de paisanos de Estados Unidos a México ha descendido en 50%. Por Nuevo Laredo cruzó la primer mega caravana formada por 500 vehículos, cuando el año pasado se registraron mil 500.

Aun cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Salud están otorgando las facilidades necesarias para que los paisanos que viven en Estados Unidos retornen a pasar las fiestas de navidad y año nuevo con sus familias, se observa un notable descenso en la afluencia.

Segismundo Doguín, delegado de Migración, informó que de acuerdo con los datos del Centro de Internación Temporal de Vehículos el año pasado en la mega caravana se integró con mil 500 unidades automotrices, pero ahora han sido entre 500 y 600 autos.

En ese sentido, mencionó que muchos paisanos anticipan el envío de los datos de la unidad con la cual habrán de cruzar y ello facilita la agilización de los trámites teniendo prácticamente listo el permiso de internación del vehículo para cuando

Comentó que los paisanos han dicho que muchos de los que han decidido quedarse en Estados Unidos es por temor a tener un contagio y no recibir la atención médica adecuada o bien se encuentran enfermas o han tenido el contagio y no quieren venir a México, para no contaminar a sus familias.

Otros paisanos los cuales aún no tienen sus papeles en regla tampoco quieren venir pues temen debido a la pandemia y la política de migración que adopte el presidente electo Joe Baiden se les niegue el ingreso a Estados Unidos.

Alrededor de las siete de la mañana salió la mega caravana con más de 500 autos teniendo como destino final Queretaro pero a lo largo de su trayectoria se van desprendiendo a sus lugares como es San Luis Potosi, Zacatecas, Irapuato, Guanajuato y otros estados.

Los paisanos integran estas caravanas para protegerse y prestar ayuda entre sí en caso de algún accidente.

En tanto a lo largo de su trayecto son escoltados por la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para garantizar su seguridad.

Todos los días se forman pequeñas caravanas de 50 a 60 autos las cuales son custodiadas desde los cruces internacionales hasta los límites con el estado de Nuevo León, haciéndose cargo de la seguridad la Policía Federal con jurisdicción en Nuevo León.