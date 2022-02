Pagos por adelantado, detectan anomalías financieras del Tren Maya en QRoo

CHETUMAL.- El Tren Maya, uno de los proyectos simbólicos del gobierno federal para abanderar la "Cuarta Transformación", que tiene como finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico del sureste de México, tiene problemas en materia financiera que impactan en Quintana Roo, principalmente en el tramo 4, que corresponde a Izamal-Cancún.

Se detectaron pagos adelantados a las constructoras participantes sin que estas terminaran las obras en el tiempo pactado en contratos, generando una ola de intereses millonarios que deberán aclarar funcionarios del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) involucrados.

El proyecto contempla un total de 1,554 kilómetros de vías, que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en esta última entidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), –específicamente en el tramo que va de Izamal a Cancún que tiene una longitud de vía de 257 kilómetros, la segunda más grande de todo el Tren Maya–, se detectaron anomalías económicas y responsabilidades administrativas que deberán resolver para entregar el proyecto.

A la par de estos problemas financieros se suman los trabajos de diseño de la nueva ruta del tramo 5 que pasará entre Cancún y Tulum, ya que por órdenes del nuevo director de Fonatur, Javier May Rodríguez, se pausaron los proyectos realizados en Playa del Carmen y se hará un nuevo trazado alejado de las zonas urbanizadas del destino turístico.

Al ser el segundo tramo más largo del proyecto, se estima que inicie la estación desde Izamal en Yucatán hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún. Las obras en este tramo, contempla la ampliación a 4 carriles en 216 kilómetros y se agregarán dos vías férreas, con lo cual se prevé aprovechar el derecho de vía de la autopista existente para dar paso tanto la vialidad como la doble vía del tren.

La Silla Rota tuvo acceso a las auditorías 405 y 1527 de la ASF en el que se analizaron los estados financieros de la construcción de la plataforma y vías del Tren Maya en Quintana Roo. La ASF revisó el cumplimiento de las inversiones que se han realizado en 2020 y visitó las obras para supervisar los avances que reportaron de acuerdo a los gastos y pagos que hicieron a las empresas constructoras.

PAGA FONATUR ANTES DE QUE TERMINEN DE CONSTRUIR LAS OBRAS

En el tramo 4 del Tren Maya la constructora responsable es el grupo ICA, el costo de inversión de este tramo en 2020 fue de 835 millones 362 mil pesos y de acuerdo con la autoridad fiscalizadora Fonatur pagó a la constructora un anticipo del 26.9% del proyecto ejecutivo equivalente a 224 millones 378 mil pesos, sin embargo, al tratarse de obras a precio alzado, debieron pagarse hasta terminar por completo el proyecto.

Durante el proceso, la constructora reportó avances en 17 actividades, pero sólo se acreditaron con documentación comprobable el avance y ejecución topográfica del 3.2% del proyecto ejecutivo, equivalente a sólo 27 millones 165 mil pesos.

Para la ASF estas acciones son consideradas como un pago en exceso a ICA sin haber presentado avances en la infraestructura física que justifiquen el pago anticipado realizado por Fonatur, por lo que existe la diferencia de 197 millones de pesos 213 mil 300 pesos.

Pagar antes de que entreguen resultados en el tramo 4 del Tren Maya, ha generado intereses financieros por 25 millones 157 mil 900 pesos, además de que las obras carecen de la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los documentos que forman parte del proyecto, ya que no se cuenta con las firmas de los responsables.

La ASF sostiene que, aunque ICA le mandó documentación de avances de la obra en un 39.5%, en noviembre de 2020, no lograron acreditar con documentos y actividades terminadas y tampoco relaciones existentes con las actividades que las anteceden y proceden en el proyecto.

Otra de las anomalías señaladas está en la operación de los durmientes que servirán para el recorrido del tren. Para hacerlo la constructora debe implementar una planta para su fabricación, por lo que Fonatur autorizó, sin la formalización de un convenio, pagó 601 millones 50 mil 622 pesos.

La empresa no presentó documentación sobre la planta y los avances de las obras en reportes fotográficos, notas de bitácora, croquis de localización, procesos obligatorios en obras de gran tamaño, por lo que personal de ASF realizó una visita física en octubre de 2021 para descubrir que no habían terminado con la construcción de la planta, que provocó que no se tuviera un buen suministro de durmientes. En el contrato debieron entregar en noviembre de 2020 un total de 729 mil 156 piezas.

"Cuando habían transcurrido casi 10 meses del pago, no había concluido la implementación de la planta ni se había iniciado con la fabricación de durmientes", citan textualmente las autoridades de ASF en los resultados de la auditoría 405.

Incluso aún no se define si la planta de fabricación de durmientes pasará a ser propiedad o activos de ICA, ya que la construcción se realiza con recursos públicos.

Estas acciones irregulares de pagos adelantados sin entregar avances claros y documentados también generaron intereses equivalentes a 67 millones 391 mil 442 pesos que deberán aclararse.

Después de que la ASF acudió a revisar los avances físicos, la empresa ICA en noviembre de 2020, argumentó a través de un escrito que la pandemia del COVID-19, tuvo efectos significativos en las condiciones reales de ejecución de las obras que provocaron problemas económicos de carácter global, en consecuencia se afectó la entrega de volúmenes de obra acordados en el contrato, además sostuvieron que fue utilizado un predio para instalar la planta y este corresponde a un tercero que arrendó la constructora.

A pesar de las justificaciones que mandó ICA, la autoridad fiscalizadora aclaró que deberán responder por estas anomalías funcionarios públicos de Fonatur, por autorizar un convenio para suministro de concreto y construcción de durmientes, que debieron pagarse hasta que terminen las obras, también por no establecer en el contrato si la planta de fabricación pasará a ser parte de los activos de ICA, a pesar de que se pagó con recursos públicos.

Por su parte, Fonatur al ser consultada por los avances de tramos pendientes como son el número 5 correspondientes a Cancún-Tulum en el que se anunció un nuevo trazo en Playa del Carmen, informaron que darán detalles de la nueva ruta y otros temas hasta después de que finalice temas de la veda electoral que comenzó en la entidad por las próximas elecciones a gobernador.

