Padres hacían trampa y escuela regresa a alumnos a examen presencial

El nerviosismo de los alumnos no se hizo esperar. Foto Cuartoscuro

Los alumnos de la primaria ''José María Gaja'', ubicada en Tampico, Tamaulipas tuvieron que acudir de forma presencial para realizar su examen de evaluación trimestral, los directivos de la escuela optaron por esta medida, ya que los niños al estar a distancia muchos padres de familia les apoyan en la realización de los exámenes.

De acuerdo con Milenio, el examen tomo por sorpresa a muchos estudiantes, ya que de acuerdo con maestras de la escuela los menores no pudieron ocultar su nerviosismo, lo que se justifica, ya que los alumnos estuvieron encerrados un año y medio en sus casas y no conocen a sus compañeros.

La aplicación del examen se realizo en el patio de la escuela en dos grupos bajo medidas sanitarias como fueron no tener ningún síntoma de covid-19, llevar cubrebocas puesto y otro de repuesto, así como papel sanitario por alguna necesidad.

La autoridad escolar informó que hubo una buena respuesta, ya que el 90% de los padres accedió a que sus hijos acudieran a realizar el examen de forma presencial, para saber cuál es el conocimiento de cada niño.

El 10 por ciento de los alumnos que no acudieron al examen, no fue porque los padres de familia no quieran que los niños aprendan, el motivo es porque hay niños que tuvieron contagios y secuelas de coronavirus, así que se determinó que se mantuvieran a distancia.













kach