Padres de niño cambiado en hospital temen por su salud

Alejandra Tequida Rivera y Ángel Flores Zaragoza, conocieron al bebé equivocado una vez que Alejandra dio a luz.

El viernes 29 por la noche la madre trajo al mundo a este bebé y el sábado por la mañana ella y su esposo pudieron conocerlo y dado que su estado de salud era delicado, fue llevado al área de incubadoras, aquí personal del Hospital Infantil del Estado cometió el error de cambiar a dos de los niños en esa área.

Las autoridades señalaron que hubo una confusión al momento de colocar a su bebé y a otro niño que había nacido el mismo día en la incubadora equivocada.

Fue hasta el lunes 1 de enero que les notificaron de tan grave error, el cual alertó a los papás de ambos infantes.

Después de que se solucionó la confusión, el padre de Ángel Kaled, comentó que la directora del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, les pidió disculpas.

Sin embargo, después de unas horas, les informaron que su bebé había contraído una infección pero no les dijeron exactamente lo que tenia.

El padre de Ángel Kaled, dijo estar molesto y preocupado, pues teme que al estar los dos niños en las incubadoras equivocadas, a su hijo le hayan dado medicamento que en realidad era para el otro bebé.

“No me han dicho qué infección es la que tiene. Y qué tal que mi hijo nació sano pero contrajo la infección al recibir otro medicamento?”, comentó.

Expuso que su pareja al momento ni siquiera ha descansado lo que una mujer que acaba de dar a luz debe descansar, pues a los dos los han traído en vueltas y su hijo sigue internado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Señaló que al momento, además de esperar resultados de estudios de su bebé están a la espera también de los resultados del ADN, pues dijeron, quieren tener mayor seguridad de que el hijo que les dieron, sea realmente el de ellos.





Presentarán denuncia contra el hospital

El papá relató que no había esa conexión que sienten los padres al cargar por primera vez a su hijo, experiencia que le había dejado la crianza de sus otros dos pequeños, por lo que decidieron comentarlo en el Hospital.

La misma incertidumbre se generó en la familia del otro bebé cambiado, pues la abuela notó que este niño pesaba más que cuando lo tuvo en sus brazos al momento de nacer.

Otro de los factores que ayudó a detectar el error fue la pulsera que les colocan a los bebés cuando nacen.

"Mi esposa le dice a una enfermera que está ahí, que el bebé tienen una pulsera con otro nombre entones ella va a corroborar eso y para el lunes en la tarde no dejaron entrar a nadie a ver al bebé pero citan a mi esposa y a la abuela del otro niño".

En dicha reunión, la directora del Hospital, Alba Rocío Barraza les comunica sobre el error que cometieron y les ofrece una disculpa.

La pareja planea interponer una denuncia en contra del Hospital una vez que el estado emocional de él y su esposa se estabilice.

"Vamos a poner una demanda por lo qué pasó, no precisamente por castigarlos si no para que se ponga más atención al paciente porque la verdad los tratan muy mal, no dan información de nada, uno se puede estar muriendo afuera de la preocupación y la verdad no te atienden".

Las autoridades de salud de Sonora pese a que aseguraron que ya se entregaron a los niños correctos con sus respectivos padres, decidieron realizar la prueba de ADN para confirmar su teoría.

ams