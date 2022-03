Padre viola y amenaza a su hija de 14 años; ella pide que lo dejen en prisión

La menor dijo tener "miedo que me mate; me amenazó y cuando lo llevaba la policía me dijo que cuando saliera me iba a matar". Foto ilustrativa Cuartoscuro

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Una adolescente de 14 años de edad, originaria del municipio indígena tsotsil de San Juan Chamula, Chiapas, denunció que su papá abusó sexualmente de ella y ahora espera un hijo, por lo que pide que no salga de la cárcel.

A través de un video, la menor reveló que su papá, Salvador "P", la violó hace ocho meses, además de pegarle; su familia la apoyó para denunciarlo.

Comentó que el agresor está encarcelado desde hace ocho días, pero pidió el apoyo de las autoridades o de organizaciones civiles para que no salga de prisión, "porque tengo miedo que me mate; me amenazó, y cuando lo llevaba la policía me dijo que cuando saliera me iba a matar".

En el mismo material audiovisual, la madre de la víctima, Antonia, exigió justicia en su idioma, el tsotsil, mientras que no dejaba de llorar y de lamentarse por la situación que viven.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, confirmó que aprehendió a Salvador "P" por su probable responsabilidad en el delito de pederastia agravada.

El 10 de marzo pasado, personal de la Policía Especializada lo arrestó en un domicilio del paraje Rancho Narváez, municipio chamula; el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Control y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, de San Cristóbal de Las Casas, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Chiapas (Occh), en enero pasado uno de los 16 delitos que registraron un alza significativa fue el de violación (17%); cada semana se registraron por lo menos 10 casos.

