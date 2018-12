Padre narra cómo fue el ataque de policías al auto donde viajaba con su familia

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 31/12/2018 04:23 p.m.

Córdoba, Ver. Eran cerca de las 18:30 horas del 28 de diciembre de este 2018, cuando Mario Roberto Martínez, su esposa y sus hijos de 15 y 7 años esperaban afuera del supermercado "Don Nacho", de la ciudad de Fortín de las Flores, en la zona montañosa del estado de Veracruz, cuando fueron atacados de manera directa y sin advertencia alguna por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la entidad, al parecer, por una confusión que casi le cuesta la vida a uno de los menores.

Según recuerda el padre de familia, una unidad con las luces altas parqueó atrás de su auto Cadillac, pero no le prestó importancia hasta que escuchó dos detonaciones que, pensó, eran cohetes lanzados por algunos pequeños, hasta que algo pegó en la parte trasera del carro, en principio pensó que era una pedrada.

Mónica fue golpeada y asesinada en Veracruz

De inmediato bajó el vidrio para ver qué pasaba y la sorpresa que llevó es que estaba rodeado de unos siete policías del estado, todos apuntando a los ocupantes sin motivo alguno.

"Mi carro estaba prendido, con el clima prendido, obviamente con los vidrios arriba, bajo el cristal izquierdo de la parte de piloto y volteó y veo a los siete oficiales que me están apuntando detrás de mí, me están apuntando y en ese momento alzo la voz, les digo: ¿por qué me disparas? Traigo familia".

Mario Roberto es ingeniero, pero trabaja en la compra y venta de productos lácteos como quesos y cremas, por eso, ese día había citado a uno de sus empleados en ese supermercado, para entregarle notas de remisión.

"En ese momento veo la parte posterior de mi vehículo del lado izquierdo y veo que uno de los disparos entró, en ese momento corto a bajar a uno de mis hijos para revisarlo, porque él estaba sentado en la parte trasera mía, del lado izquierdo. Lo empiezo a revisar para ver si una bala no lo había herido, porque el gritaba de miedo".

Y agregó: "aclaro, en ningún momento los oficiales ni me siguieron, ni me pidieron el alto, eso es mentira, yo estaba estacionado afuera del súper, esperando a mi colaborador enfrente del súper Don Nacho, para darle unas notas y darle unas instrucciones y de momento llegaron los oficiales atrás de mí, no sabía en ese momento que eran oficiales".

El afectado recordó que una vez que verificó que su familia estaba bien, llamó al 911 para pedir auxilio y empezó a grabar un video de los responsables que de inmediato se cubrieron el rostro para no ser identificados.

"La única que me contestó que se trataba de una confusión, porque les habían reportado hombres armados fue una tal oficial Juárez, era la patrulla SP-2724 y luego llegaron más patrullas a su refuerzo (...) se les empezó a preguntar otra vez quién era la persona que había disparado, que había dado la orden y todos callados, no me decían nada".

Según las investigaciones de la Policía Ministerial que desmontaron parte de la carrocería del automóvil para hacer el peritaje, la bala que entró en la parte posterior del carro estuvo a centímetros de dar blanco en la espalda del niño de 7 años de edad.

Roberto Martínez aseguró que los expertos le dijeron que el carrete del cinturón de seguridad fue lo que detuvo la bala y por ende la que salvó la vida del pequeña del ataque de los oficiales.

Además, el padre de familia asegura que ni una de las patrullas tenía placa, sólo los números de identificación rotulados a su costado con pintura común y corriente, fácil de falsificar.

La denuncia en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz ya fue interpuesta en la Fiscalía General, pero por ahora no sabe si alguno de los oficiales están detenidos o dados de baja.

A tres días de los hechos ni el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado o el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se han comunicado con él para disculparse por esos hechos, en los que casi muere una familia entera.

Al contrario, el afectado acusó que hay una campaña en su contra en redes sociales en donde cuentas faldas lo acusan de ser huachicolero, criminal y cobrador de piso, por eso lo atacaron los policías.

Ante esto, Martínez dejó en claro que lleva una vida impecable y pidió a las personas que manejan esas cuentas que den la cara y lo señalen de manera directa, con las autoridades, para que él se pueda defender.

LEA TAMBIEN Policías de Veracruz disparan contra familia Los uniformados detectaron un automóvil Cadillac CTE, color gris, con placas de circulación MJJ-31-28, al que consideraron sospechoso

mvf