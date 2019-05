Padre de una de las víctimas acusa a líderes sindicales por balacera en Cuernavaca

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 08/05/2019 04:05 p.m.

Roberto Castrejón, padre de una de las víctimas mortales del ataque a balazos registrado la mañana de este miércoles en el Centro de Cuernavaca, responsabilizó de las agresiones a los dirigentes de la Federación Nuevo Grupo Sindical (FNGS).

A través de un video que circula en redes sociales, el integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), responsabiliza a Bulmaro Hernández y a su hijo Ben Hur Hernández Bringas de recurrir a la delincuencia organizada para atacar a su hijo y al dirigente de la CTM, Jesús García.

"Ellos recurrieron a la delincuencia organizada para hacer esto, yo no culpo al gobierno del estado porque ellos no tienen nada que ver, al contrario, ellos quisieron buscar un acercamiento para que no hubiera problemas, esto es culpa directa de Bulmaro Hernández y de Ben Hur Hernández Bringas", dice en el video.

CTM y FNGS disputan el control del comercio ambulante en Cuernavaca.

Antes del ataque se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes de ambos grupos y autoridades estatales y municipales para avanzar en el programa de regularización del comercio ambulante en el Centro de la ciudad.

Al concluir la reunión se registró el ataque a balazos en el que perdieron la vida dos personas y otras dos resultaron heridas.





