Padre Chema, el morenista revoltoso de la Arquidiócesis de Monterrey

MONTERREY.- El Padre Chema es ambientalista, activista en favor de la justicia, de los pobres y aunque cuenta con el apoyo de Arzobispo de Monterrey para sus actividades, reconoce que hay un sector de la derecha recalcitrante de la iglesia católica que no está de acuerdo con su movimiento.

José Manuel Guerrero Noyola nació en El Refugio Arroyoseco, Querétaro (de unos 800 habitantes), hace 53 años, tiene 40 años de residir en Nuevo León y 27 de sacerdote, es de izquierda y se autonombra morenista, "pero por Guadalupe, la Virgen Morena", dice entre risas.

De lo que sí está seguro es que los sacerdotes activistas, los de izquierda, no ascenderán nunca a un cargo dentro de la jerarquía de la Arquidiócesis. "Por feos, gordos, pobres, prietos, anarquistas o morenos", agrega entre carcajadas.

El Padre Chema tiene apenas unos días de haber sido enviado a la iglesia de Nuestra Señora, en el municipio de Los Herreras, a unos 100 kilómetros al oriente de Monterrey, y recuerda su lucha en contra de la contaminación. Además forma parte de la Comisión del Medio Ambiente de la Arquidiócesis.

Todavía está en su recuerdo la lucha que sostuvo junto a otros ambientalistas y organizaciones en favor de mil 200 familias campesinas del ejido San Juan, en el municipio de Cadereyta, donde un derrame de la refinería de Pemex contaminó con 4 mil barriles de petróleo las tierras y el agua de los ejidatarios.

Por cuatro meses les llevamos agua en garrafones, alimentos mientras siguió la lucha en tanto la autoridad estatal y federal negaban los hechos e ignoraban los daños

RODRIGO MEDINA PIDIÓ SU SALIDA

Siente orgullo de su lucha y del espaldarazo que le dio el Arzobispo de Monterrey a su lucha, luego de que el entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no sólo pidió que cambiara de sede al osado sacerdote, sino también lo corriera de la Arquidiócesis.

"Gobernador, la iglesia no le dice a quién pone de funcionarios en su gobierno, no nos diga que hacer en la Arquidiócesis", habría sido la respuesta al mandatario.

Contra el proyecto multimillonario Monterrey VI, para traer agua a la capital de Nuevo León desde la región citrícola y que fue echado abajo, también estuvo en la punta de las protestas.

Y que decir contra el fracking, una lucha que ahora está parada en 26 municipios de la entidad al echarse abajo la reforma energética. Pero legalmente sigue latente y el problema ahí; seguimos a la expectativa, añade.

El Padre Chema siente más orgullo al luchar contra las empresas pedreras que contaminan la zona metropolitana regiomontana y tantas otras fuentes contaminantes. "Desde pequeño en mi pueblo he luchado por la limpieza del aire", exclama.

También está en contra de los que aprovechan la situación y son oportunistas como, dice, el senador Samuel García que fue echado por los trabajadores de la refinería de Cadereyta cuando acudió a cerrarla simbólicamente. "Le dijimos que nunca se presentó en el problema hasta ahora, si quieren ayudar hablen y escuchen a los campesinos, ellos saben de la contaminación de Pemex en sus tierras", conmina.

Hay otro tema: "El proyecto de instalar una gran cruz en la Loma Larga, frente al centro regiomontano, y que es impulsado por empresarios, por los ricos y un sector de sacerdotes ligados a los Legionarios de Cristo y a la ultraderecha".

"Pero la lucha sigue y la Arquidiócesis que tiene la última palabra no lo ha autorizado, yo pido no dé luz verde, porque de lo contrario lo haré en su contra. La Arquidiócesis me ha dicho que defienda el medio ambiente y destruir un cerro es ir en contra de ese medio ambiente ", puntualiza Guerrero Noyola.

El prelado, que estuvo como sacerdote en Cuba de 2000 a 2003, lucha en favor de desplazados, migrantes, campesinos, pobres, pueblos que no les llega la justicia.

Antes de Los Herreras, estuvo en el sur de Monterrey, en el templo de Los Sagrados Corazones de Jesús y Jesús y María.

Ahí le tocó el desalojo "con todo y bancas y mis chivas", por un problema con particulares.

Resulta hace años los dueños del predio lo donaron a la iglesia pero ésta nunca escritura su nombre y llega un movimiento de venta y sale otro dueño que gana legalmente.

Entonces interviene Tatiana Clouthier y con la autoridad estatal llegan al acuerdo de un comodato por seis meses en vigor, que podría extenderse.

Son muchas luchas, seguiremos, no aspiramos a cargos en la Arquidiócesis, hay quienes se creen dueños de la misma, los de ultraderecha. El Arzobispo me apoya, me da luz verde para seguir en la lucha por el medio ambiente y la justicia

Pero vuelve a recordar: "Los feos, pobres, morenos como yo, lo digo por lo de la Virgen de Guadalupe, aquí seguimos en la lucha", y suelta la carcajada.