Pactan punteros nueva encuesta para definir candidato del PAN a Aguascalientes

Los dos aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes por el PAN, la diputada Tere Jiménez y el senador, Antonio Martín del Campo, anunciaron que alcanzaron un acuerdo para realizar una nueva encuesta para definir al aspirante del blanquiazul.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, los aspirantes de Acción Nacional, informaron que este fin de semana se realizará la encuesta para que el lunes se conozca al ganador o ganadora de este nuevo proceso de cara a la elección de 2022 en Aguascalientes.

El senador del PAN, Santiago Creel Miranda, informó en su cuenta de Twitter, que tanto Jiménez como Martín del Campo habían llegado a un acuerdo para ver quién de los dos será el candidato a la gubernatura del Estado.

Del diálogo político entre @TereJimenezE y @TMartinDelCampo, saldrá fortalecido el Estado de #Aguascalientes.

Se ha llegado a un acuerdo para definir quién de los dos se inscribe para la contienda interna de @AccionNacional.#UnidosYFuertes pic.twitter.com/hKqEunmIBz — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) December 16, 2021

El acuerdo consiste en sujetarse a los resultados de una encuesta que se aplicará este fin de semana y cuyos resultado se dará a conocer el próximo lunes, alrededor de las 10 de la mañana.

LAS DIVISIONES POR LA CANDIDATURA

Hace unos días, elgobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, cuestionó que si se cambian las reglas para establecer quién será el o la candidata a la gubernatura del estado, el PAN podría perder las elecciones de 2022.

"En un video de él con la y el posible candidato de un acuerdo y ayer viene a Aguascalientes y dice que siempre no qué habrá otras mediciones y no simplemente la encuesta y así menos", afirmó Orozco en entrevista con Joaquín López Dóriga. De acuerdo con la filtración de un audio, el presidente del PAN, Marko Cortés, no será posible que su partido otras elecciones de 2022 además de las de Aguascalientes.

El actual gobernador afirmó que a pesar de que no comparte el pronóstico de Marko Cortés sobre el futuro electoral del partido blanquiazul, si la militancia no está unida y no tiene claridad sobre los mecanismos de designación de candidatos, se complicará el escenario para el PAN.

El líder panista afirmó que siempre no será una encuesta la que defina al candidato de su partido a la gubernatura hidrocálida, sino que será un elemento más para tomar la decisión final, que se podría alargar hasta marzo de 2022.

Orozco reconoció que Aguascalientes es un bastión del PAN producto de su trabajo como gobernador y de la participación de diversos sectores por lo que tienen interés en refrendar al panismo en la entidad.

El mandatario estatal afirmó que es necesario que Cortés reflexione en torno a modificar la estrategia y haya un cambio de timón rumbo al 2024 porque ya hay inconformidades entre diversos grupos al interior del partido.

"Hay una crisis, hay que aceptarla para poder replantear el objetivo de partido como oposición y con la mira de llegar al 2024", afirmó Orozco.

LA POLÉMICA DECLARACIÓN DE CORTÉS

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó en un audio que se filtró a principios de noviembre a los medios de comunicación que su partido no tenía posibilidades de ganar las elecciones de 2022 en ningún estado más que en Aguascalientes.

A partir de ahí se ha desenvuelto una a importante crisis dentro del partido pues diversos liderazgos panistas han rechazado tanto las decisiones de Cortés en torno a las elecciones como sus decisiones partidarias.

Damián Zepeda ha sido uno de los principales críticos de Cortés y ha anunciado públicamente que no acompañará al presidente del Partido en las decisiones que ha tomado.

kach