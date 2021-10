Pablo, el atleta indígena que trabaja la milpa para competir en el extranjero

TUXTLA GUTIÉRREZ.- "Mi papá me sacó de la casa hace unos meses porque no me creyó que en una competencia me había ganado 20 mil pesos... pensó que andaba en cosas malas", lamenta Pablo, indígena tsotsil de Chiapas y corredor profesional.

También lee: Lorena, "la rarámuri que está triunfando en el mundo"

Además del rechazo de su padre, Pablo Eduardo Pérez Hernández, también ha sido blanco de memes y stickers en redes sociales por utilizar el traje regional en competencias.

"Muchas disculpas a todos los que me han estado siguiendo en mi Facebook; hoy me enteré de algo que a muchos no les gusta: que participo en traje regional como indígena que soy, y lo hago para demostrar que Chenalhó también tiene un corredor indígena de corazón (...)"

El deportista de 26 años de edad, quien desea estudiar licenciatura en Educación Física, platica que el sacrificio hace para viajar a competencias en otras entidades del país e incluso al extranjero (Ucrania y Colombia, donde consiguió el sexto y segundo lugar, respectivamente) y demostrar que nació para ser un atleta de alto rendimiento.

Sin embargo, vive una realidad complicada porque no tiene un trabajo estable. Algunas veces se emplea en la milpa o en alguna tienda o "donde consiga" para sacar unos pesos y comprar lo básico alimento, agua y pagar la renta de un cuarto en su tierra natal.

"Mi madre era la única que me apoyaba pero falleció hace seis años", dice y añade que cada que "se viene una competencia", tiene que salir y visitar casa por casa, barrio por barrio, para que lo apoyen con lo que puedan y así alcanzar sus metas.

Dice que le duele las veces que no ha podido acudir a alguna carrera por falta de dinero o de tenis o de algo básico que requiere para participar, como le sucedió en una competencia nacional en Nayarit, donde sería el representante de Chiapas.

NI LOS PELIGROS LO DETIENEN

Tras su jornada laboral, misma que culmina por la tarde, Pablo se pone tenis y ropa deportiva y comienza a trotar decenas de kilómetros, hasta recorrer por lo menos cuatro comunidades, como lo hace desde hace más de una década. De hecho, presume que cuenta con dos hermosas montañas que surca con sus pasos veloces.

Sin embargo, desde hace casi un mes, dejó de entrenar porque recibió amenazas de muerte por parte de un habitante de la comunidad Tzabhaló, quien incluso le mostró una pistola. "Creo que es por envidia, piensa que uno tiene mucho dinero porque he ido a otros países, pues a él ni lo conozco", lamenta.

El acoso es mayor: en otra ocasión, el mismo hombre estaba reunido con otras personas, y lo comenzó a señalar; "tuve que correr más fuerte, porque temí que me hiciera algo".

VELOCIDAD Y MOTIVACIÓN RECORREN SUS VENAS

Pablo ya traía el deporte en las venas: antes de competir y correr más de 20 o 40 kilómetros, surcaba las canchas de futbol soccer; no obstante, una persona detectó su velocidad y fortaleza, y lo jaló para el atletismo. Mientras que dos amigas de Ocosingo, en 2015, lo motivaron para correr en montaña.

Además, su afición por ese deporte viene de familia: su hermano también corre, ha participado a nivel nacional con la selección chiapaneca indígena, aunque tiene menos camino recorrido que él.

En un momento de la charla, Pablo confiesa que dejó de utilizar su traje regional en las competencias, pero acepta que, a pesar de las burlas, volverá a hacerlo, sobre todo porque habrá dos torneos en noviembre próximo: uno en Chiapa de Corzo y otro en su tierra natal, Chenalhó, localidad que colinda con Pantelhó, la tierra del grupo autodefensa "El Machete".

El joven indígena insiste también en continuar con sus estudios, no solo quedarse con la "prepa" y colgarse más medallas para motivar a más muchachos de su pueblo, enclavado en la región Altos de Chiapas, y demostrarles que, pese a las adversidades, los sueños se cumplen.

"Hace tiempo me fui a la Ciudad de México, pero ya no me daba tiempo de entrenar, y en el trabajo que tenía ganaba casi lo mismo que en mi tierra. Por eso en Chenalhó vivo feliz, soy feliz".

esc