Otro candidato sufre ataque a balazos, se trata de aspirante a edil en Puebla

PUEBLA.- Francisco Pancoatl, aspirante de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, fue atacado a balazos al salir de una reunión de trabajo en San Bernardino Chalchihuapan; el responsable huyó mientras que el político requirió de traslado a un hospital.

También lee: En menos de 24 horas, otro candidato sufre ataque, ahora en Acapulco

El ataque ocurrió cerca de las 22:00 horas del jueves, cuando el candidato y su equipo de campaña pasaban por el puente de la junta auxiliar. Ahí, un hombre, quien ya esperaba a Paco Pancoatl, detonó un arma de fuego en dos ocasiones, una de las balas dio en la camioneta en la que viajaba el candidato y la otra lo hirió en la muñeca de su mano izquierda.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT y el local PSI) a través de su página oficial de Facebook subió dos fotografías del ataque y lamentó este tipo de actos violentos en temporada electoral.

"Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo #AaronVarela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en #Ocoyucan.

"Invito a las candidatas y candidatos de TODOS los partidos a hacer las cosas diferente, a llevar un ejercicio electoral ético, guiado de valores y con el objetivo de lograr realmente en Ocoyucan una transformación", posteó el abanderado de Morena.

También resaltó que su proyecto garantizará la seguridad de todos los Ocoyuquenses y además, aseguró que trabajará para mejorar las condiciones en las que viven.

Por su parte, la dirigencia municipal de Morena emitió un comunicado donde señala que su candidato se encuentra estable y pidió a las autoridades garantizar la seguridad en el proceso electoral.

esc