"Otro 10 de mayo sin verte": Jazmín, madre víctima de violencia vicaria en Yucatán

MÉRIDA.- Yazmín Constantino lleva dos años sin abrazar a su hija. En la pancarta que carga escribió el número de días: "739 días sin jugar con mi hija". Este 10 de mayo fue el segundo Día de las Madres que no pudo verla. Por eso decidió celebrar protestando para exigir a las autoridades judiciales darle celeridad a su proceso.

Junto con otras mujeres, Yazmín forma parte del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria en Yucatán. Se trata de un movimiento nacional en el que se busca visibilizar cómo el padre de los menores los utiliza para seguir ejerciendo control y violencia sobre su expareja.

Yazmín explicó que, en su caso, el padre legal de su hija la sustrajo bajo agresiones y aunque un juez le otorgó la guarda y custodia, su expareja se negó a devolvérsela.

"La juez me deja verla por videollamada, pero hace dos años que no me ve y ¿cómo entablo una plática con una bebé que ni siquiera me conoce? Hoy me manifiesto pacíficamente para hacerle saber a mi hija que todos estos días he luchado por ella. Si a mi expareja le interesara su hija no la haría pasar por toda esta violencia psicológica y emocional".

MARÍA DA PENSIÓN

María José López Pacheco relató que lleva dos años luchando por recuperar a su hijo. Se lo arrebataron cuando tenía tres años. Lamentó que solo puede convivir con él por horas, no tiene acceso a los festivales de la escuela, ni a saber de sus calificaciones o salud y, además, pasa pensión alimenticia.

Estamos aquí para decir que hoy no podemos abrazar a nuestros hijos, es una manera pacífica de levantar la voz y decir que aquí estamos. No es un festejo cómodo porque estamos aquí levantando pancartas para pedir apoyo de las autoridades

Actualmente, el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria en Yucatán está conformado por 20 mujeres. Luchan por recuperar a sus hijas e hijos y para que esta violencia sea reconocida en el Código Penal del Estado entre los tipos de violencia de género.

