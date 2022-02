Otilia y Rosa apuestan por transformar la vida de niños de la calle en Guadalajara

Las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su omisión en los censos y el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, el Inegi no cuenta con información detallada sobre estas poblaciones