Othón M.B acusa a Gali Fayad de sembrarle armas

PUEBLA.- Las autoridades en turno me fabricaron un chaleco a la medida que les ha servido a sus intereses y me apodaron "El Cachetes" para incriminarme para satisfacer interés políticos; me sembraron drogas y armas a través de la Fiscalía General del Estado, aseguró el empresario poblano Othón Muñoz Bravo, a través de un comunicado que este día subió a twitter.

El 20 de agosto de 2017, durante la gestión de José Antonio Gali Fayad, Muñoz Bravo fue aprehendido cuando el entonces gobernador inició su lucha contra el huachicol.

Aunque inicialmente se le relacionó con venta de combustible robado y de ser presunto socio de Antonio Martínez Fuentes, alias "El Toñín", solo fue vinculado a proceso por portación de droga para comercializar y posesión de armas, pero dejó la cárcel en octubre del 2017 tras pagar un millón de fianza.

El día de la detención, los trascendidos hablaron de la detención de uno de los tres líderes del huachicol en el Triángulo Rojo: "El Toñín", quien le disputa el territorio a Roberto de Los Santos de Jesús López alias "El Bukanas".

Horas después, la Fiscalía General de Puebla informó a través de un comunicado de la detención de Othón M.B, quien se acreditó como empresario del ramo gasolinero.

Según el comunicado oficial de 2017, la aprehensión se dio tras el cateo de tres inmuebles ubicados en Puebla y Atlixco encontraron armas, vehículos blindados, celulares y "sustancias similares a drogas" en propiedades del empresario.

Incluso sobre su detención, Gali Fayad expresó a través de redes sociales: "Gracias a la coordinación entre la @SEMAR_mx y @FiscaliaPuebla se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible".

El agente del Ministerio Público, Ehécatl Antonio Herrera, recalcó, fue vinculado a proceso por no acatar el amparo que suspendía temporalmente diligencias.

Una vez que fue exonerado por la Fiscalía General de la República, este día el empresario afirmó que todo se lo sembraron para responsabilizarlo de delitos que no cometió, y justificó que antes no había fijado postura por temor a represalias y prefería salvaguardar la integridad de su familia.

"A mi familia y a mí se nos reconoció como víctimas, por lo que actualmente tenemos dichas cedulas, que nos fueron otorgadas por parte del registro nacional de víctimas (RENAVI), por las violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales

"Por tal motivo, les reitero y aclaro, no soy un líder huachicolero y ni me apodo el Cachetes", así concluye la postura que este día emitió el empresario.

