Ordenan a FGR retirar comunicado donde afirma que "El Güero" murió de neumonía

No estaba cerrada la carpeta, ni tenían los resultados de la segunda necropsia. Y que yo sepa no se ha cerrado, a mi abogado aún no le notifican nada y de la carpeta todavía se puede indagar cosas. En mi visita a la Ciudad de México me recibió la de derechos humanos de la FGR le dije varias cosas que querían que investigaran, están lo del hospital que quieren lavarse las manos diciendo que murió de neumonía", declaró en entrevista exclusiva para La Silla Rota