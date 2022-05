Ordena INE suspender spot por calumnias contra Américo Villarreal

Por falso e incurrir en calumnias en contra del candidato de Morena, PVEM y PT, Américo Villarreal Anaya, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender la difusión en radio y TV de un spot del PAN que atenta contra la imagen del aspirante guinda.

A través de un comunicado oficial el órgano electoral, declaró procedente la medida cautelar solicitada por Morena contra el PAN por la difusión del promocional denominado CAM TAM S3, en su versión para televisión y radio, ya que se incluyen afirmaciones y elementos que actualizan calumnia en perjuicio de Morena y su candidato a la gubernatura, en tanto que se vincula al candidato con el cartel huachicolero de Tamaulipas, con los hermanos Carmona, lideres huachicoleros y financiadores de campaña en Morena.

El INE determinó que no se pueden realizar señalamientos relacionando a partidos político o a sus candidaturas con el crimen organizado, sin que haya sentencia que haya determinado su culpabilidad.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la consejera Claudia Zavala y del consejero Ciro Murayama, así como de la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral considero procedente el dictado de medidas cautelares en tanto, que, en apariencia del buen derecho, las expresiones y señalamientos que se hacen podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena y su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya.

Explica que, si bien en el spot se utiliza la palabra Presuntamente antes de empezar con todos los señalamientos que se hacen en el mismo, ello no inhibe el impacto negativo de relacionar con hechos delictuosos de gran impacto (delincuencia organizada, robo de hidrocarburos) al partido político en mención y a su candidato a la gubernatura del estado, lo que podría constituir calumnia.

Dijo que señalamientos contenidos en el spot no están amparados en la libertad de expresión, aunado a que por el contexto que se vive en el estado de Tamaulipas, el señalamiento de que un partido político o candidato está relacionado con la delincuencia organizada podría afectar el orden público.

NO HABRÁ MÁS COMPRA DE VOLUNTADES, NI AMENAZAS: AMÉRICO

Desde Congregación Fortines—tierra de artesanos-- ante cientos de familias de Antiguo y Nuevo Morelos, el doctor Américo Villarreal Anaya advirtió que rumbo a este 5 de junio no vamos a aceptar más compra de voluntades.

Por ello, el candidato común a la gubernatura por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista, les dijo que tenemos que ir a votar masivamente "sin que nos tiemble la mano. Ya no vamos a aceptar más que nos amedrenten, que nos amenacen, que nos hostiguen, que nos quieran comprar".

Y cuestionó: "¿Cómo puede ser un gobierno limpio, claro, transparente para servir, si lo que usan es la amenaza, la extorsión, el miedo, la compra de voluntades? Esos gobiernos de entrada, no profesan los valores que necesitamos para mantener un buen gobierno que tiene que estar basado en los principios de no mentir, no robar y no traicionar y que son los valores que debemos tener una sociedad que ve por la honestidad y la justicia, eso es lo que queremos".

En ese sentido, dijo, "cuando lleguemos a este 5 de junio no nos va a temblar la mano para escoger el lado correcto de la historia y quiero decirles que no somos pocos, somos cientos de miles que estamos cambiando a Tamaulipas de una manera digna y contamos con el apoyo de Antiguo y Nuevo Morelos", afirmó.

Ángel Nájera Ortega, le dio la bienvenida y reconoció que se le haya dado importancia: "Somos municipios pequeños, pero con hombres y mujeres de trabajo y trabajamos como los grandes".

Nos perdimos en el camino, se perdió la ilusión de nuevos vientos... nunca llegaron, pero ahora en Antiguo Morelos, acompañado de Nuevo Morelos, acaba de llegar la esperanza: el doctor Américo Villarreal Anaya

Y fue más allá, les dijo que tiene el respaldo de la gente aún en medio de las amenazas:

Hay amenazas, hay desasosiego, por diferentes cosas que no los dejaron venir, pero tenemos mucho candidato y ellos están decididos a meter el pecho a las balas y vamos a decirle que no a esas personas, que en Antiguo y Nuevo Morelos ya decidimos cuál es la persona que nos va a gobernar los próximos 6 años

Incluso acusó que "hay personas que tienen 2 meses dando despensas y repartiendo billetes, pero nosotros no somos de esos, preferimos 6 años de trabajo, 6 años de progreso donde Antiguo y Nuevo Morelos van a dejar claro qué es lo que se tenía que haber hecho".

En este lugar también estuvo la doctora María de Villarreal, quien celebró la valentía de estas mujeres y hombres que están del lado correcto de la historia.

Aquí, en Congregación Fortines, como en Antiguo y Nuevo Morelos y otras tantas latitudes de Tamaulipas, nunca sopló El Progreso, pero la gente ya despertó y hará que la transformación llegue a nuestro estado.