Oportunistas no le sirven al PRI ni a Morena: Fayad

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que no le sirven ni al PRI ni a Morena "personajes acomodadizos" que solo buscan obtener privilegios en los partidos.

Lo anterior, respecto a la convocatoria a una conferencia de prensa, que circuló la mañana del martes, realizada a nombre de Ricardo Crespo Arroyo, exdirigente priista y cercano al exgobernador Francisco Olvera, en la que supuestamente anunciaría su renuncia al tricolor para sumarse a Morena, y que fue reprogramada para el próximo jueves.

"No sabía que ya se salía, no es una desbandada, no es nadie, que se vaya uno. Varios se han ido, yo no sabía que ya se había ido ¿Ya se fue? No sé", señaló Fayad Meneses, tras acudir a los foros de consulta Proigualdad del gobierno de México.

Según el mandatario, hay una serie de personajes que no deberían permanecer en el instituto político, pues en lugar de sumar, restan. Otros ya pusieron la mirada en la agrupación de izquierda porque buscan una postulación en 2020.

No creo que les vayan a regalar las candidaturas de Morena a personajes nada más porque ahora ya no ven cómo mamar del PRI, que recibían privilegios y nóminas. Pues a lo mejor algunos se van a querer ir, no sé cuántos y no sé quiénes sean, pues bienvenidos a salir corriendo porque daño le hacen a su partido si su único ánimo era el interés de exprimirlo".

Consideró que a Morena no le interesa recibirlos porque cuenta con la aprobación de la ciudadanía, derivado de las elecciones presidenciales de 2018, por lo que el padrón vigente del partido ni siquiera contempla a aquellos que se adhirieron después de julio del año pasado, aseguró.





emh