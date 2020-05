Obreros de maquiladoras, entre el desempleo y el coronavirus

En las maquiladoras del país es imposible trabajar tomando una sana distancia. Hombro con hombro, los obreros de estas fábricas ubicadas en la región norte laboran a costa de cualquier contagio de covid-19, pues sus actividades se mantienen como "esenciales" no sólo para México, sino para la economía de Estados Unidos.

La emergencia sanitaria había llevado al cierre de fábricas en ambos países para evitar la propagación del virus entre obreros. Sin embargo, ahora Estados Unidos ejerce presión para que reanuden sus actividades en México ante las dificultades económicas en las que ahora se encuentra aquel país.

En la frontera, los obreros de las maquiladoras de Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, se encuentran en una disyuntiva que ha provocado protestas, despidos y muertes por covid-19 dentro de las fábricas: laborar bajo el riesgo de contagio o perder el trabajo.

(Foto: Cuartoscuro)

En Baja California, para las autoridades, la decisión está tomada: permitirán que las puertas de las maquiladoras reabran para que los trabajadores regresen a laborar.

En el último reporte de suspensiones por parte de la Secretaría del Trabajo, a mediados de abril, sumaban 562 negocios suspendidos "principalmente del sector industrial y de comercios y servicios".

Con la suspensión de esas actividades, luego de amagar incluso con retirar permisos, la autoridad estatal dijo que había enviado a su hogar para resguardo a más de 67 mil trabajadores.

60 trabajadores contagiados y 3 defunciones en Tijuana

Por esas fechas, el sector salud ya contaba más de 60 empleados de maquiladoras confirmados con covid-19; el último reporte fue de tres decesos solo en Tijuana.

Pero poco más de una semana después, los informes diarios del secretario del Trabajo en redes sociales desaparecieron, y la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de la entidad confirmó que la reapertura estaba iniciando.

"Estar en tu casa con sueldo, obviamente está a todo dar", respondió a los reporteros su titular, Mario Escobedo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de contagios con el regreso a las fábricas.

Según datos de la Secretaría de Salud de Baja California, casi la mitad de las 1,646 personas confirmadas con covid-19 están en edad productiva, y por eso el gobierno estatal enfatizaba que era necesario cerrar empresas "no esenciales".

(Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Economía afirmó que, entre las más de mil empresas maquiladoras instaladas en Baja California, alrededor de 350 son esenciales o forman parte de una cadena de suministros de una actividad esencial.

"Esa televisión está dentro de lo esencial, porque es parte del sector de la telecomunicación, pero para que ese producto llegara a sus manos va a haber una caja de cartón. Entonces la caja de cartón por sí sola dirás: no es esencial. Pues sí, es esencial porque forma parte de la cadena de suministro", justificó ahora Escobedo Carignan en el informe diario sobre coronavirus.

Bajo el riesgo del despido

También aseguró que la industria maquiladora tendría que despedir a entre 30 mil y 40 mil personas si la política de cierres continúa.

"Quizá desde el principio hubo una postura muy agresiva y pareciera que entre más empresas cerrabas mejor estabas, y no necesariamente es así, como tampoco lo sería abran todas las que puedan abrir", apuntó.

Aunque el gobierno de Baja California no ha informado con precisión la cantidad de empresas que están reiniciando operaciones, afirman que lo harán con medidas sanitarias preventivas y con menos trabajadores.

"Considero que las empresas que estamos visitando y que estamos permitiendo que reactiven, cuentan con las condiciones de sanidad e higiene suficientes para presumir que están mejor ahí, que en la calle", afirmó el secretario Mario Escobedo

Dispuestos a trabajar por un salario completo

En el estado fronterizo de Tamaulipas, las empresas que forman parte de la cadena productiva de los Estados Unidos se aprestan a retornar a la actividad. Después de estar un mes a medio sueldo o menos debido al paro técnico como efecto de la pandemia del coronavirus los obreros también están dispuestos a retornar a laborar pero hay incertidumbre ya que la cresta del covid-19 aún no desciende.

De acuerdo con el reporte de la secretaría de Salud en Tamaulipas en las ciudades de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Nuevo Laredo que es donde se encuentran instaladas el mayor número de maquiladoras se han registrado 203 casos positivos de coronavirus.

(Foto: Cuartoscuro)

De estos se estima que un 20 a 25 por ciento corresponden a obreros de la industria maquiladora, por ello el temor de los obreros.

En las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros operan alrededor de 400 plantas maquiladoras, las cuales generan 250 mil empleos, de estas 300 ya han suspendido actividades, y se revisa la actividad de un centenar más.

Los sindicatos de trabajadores han denunciado que en algunas empresas no cumplen con las normas sanitarias, no hay la sana distancia pues las posiciones de trabajo son de menos de un metro de separación, no reciben gel antibacterial, cubrebocas, guantes y demás para su protección.

Obreros de una planta maquiladora en Matamoros denunciaron que diariamente un grupo de directivos de origen chino cruzan la frontera entre México-Estados Unidos sin tomar las medidas sanitarias de precaución necesarias.

(Foto: Cuartoscuro)

Es así que en Matamoros debido a un brote de coronavirus en la empresa maquiladora Joerns, de la cadena de actividades esenciales en Matamoros, fue cerrada.

La planta maquiladora había seguido operando debido a que manufactura camas de hospital, por lo cual se consideró esencial.

En esa empresa cinco obreros dieron positivo al covid-19 por lo cual fueron suspendida su producción y cerrada.

Ante ello, se tomaron muestras a los 270 trabajadores técnicos y administrativos a fin de verificar si se encuentran contagiados por el virus del covid-19.

También se toman muestras a los familiares de los obreros y del personal administrativo.

Maquiladoras se van a paro y reducen sueldos

Debido al incremento de contagios del covid en la franja fronteriza, así como por el impacto económico 20 empresas de la industria maquiladora se encuentran en paro, enviando a sus casas a 12 mil obreros, durante un mes.

Juan Villafuerte, dirigente del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora de Matamoros, informó que de acuerdo con la capacidad económica de cada empresa es que se está acordando el salario para los trabajadores en tanto se encuentran en paro, siendo promedio de un 50%.

Ante el aumento de casos de coronavirus, así como que no se dispone del equipo de protección adecuado para los obreros de las plantas maquiladoras estas entraron en paros técnicos, y es que otro de los factores son las nuevas condiciones económicas generadas por el impacto del covid-19.

(Foto: Cuartoscuro)

Comentó que existe preocupación entre los trabajadores pues hay incertidumbre de las empresas, sobre el futuro en los próximos meses.

A fin de no perder sus fuentes de empleo y ante la situación económica que se está afrontando los trabajadores, han mostrado flexibilidad para convenir el porcentaje de salario a pagar durante la suspensión de operaciones, pero en promedio fluctúa del 50 a 60 porciento de acuerdo a la capacidad de cada empresa.

INDEX Matamoros indicó que algunos corporativos han avisado a sus plantas en la ciudad fronteriza suspender o bajar producción ante la contracción de los mercados.

Pero son muy pocas las empresas las cuales siguen laborando reduciendo su número de trabajadores a fin de cumplir con las normas sanitarias, bajando la producción.

En esta ciudad hay unos 12 mil obreros, donde el 50 por ciento se encuentra en incertidumbre al no saber si se irán a sus hogares, ni con qué porcentaje de su salario dejarán de trabajar durante todo el mes de mayo. En tanto, los gobiernos de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán acordaron solicitar al Gobierno Federal que se homologuen las industrias esenciales con las de Estados Unidos y Canadá y preparar la reactivación económica tras la emergencia sanitaria.

Trabajar rodeado de covid

El pasado viernes, obreros de la planta maquiladora TPI en Ciudad Juárez, Chihuahua, se enteraron de la muerte de uno de sus compañeros a causa del covid-19. Esto provocó que al menos 500 obreros de la planta pararan labores el pasado lunes 27 de abril.

Los mismos denunciaron que existe un brote de coronavirus en la planta 3 de esa empresa, ya que además del deceso de su colega, 40 trabajadores permanecen en cuarentena. Pero los empleados siguen laborando porque, según dicen, la empresa no quiere cesar actividades a pesar de que sólo se dedican a fabricar aerosoles.

(Foto: Cuartoscuro)

Según información de La Jornada, los empleados llegaron a un acuerdo con la empresa para que suspendiera las actividades y se fueran a casa con el sueldo completo.

El pasado 29 de abril las autoridades de salud del Estado de Chihuahua informaron que, hasta ese día, se tenían registradas 17 defunciones por covid, dentro de las maquiladoras.

La información fue proporcionada por Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, quien refirió que, según cifras del IMSS, han contabilizado 26 casos confirmados al coronavirus entre empleados de este sector, aunque no se especificó a cuántas empresas pertenecen las personas fallecidas.

El 14 de abril, el IMSS informó que habían muerto 13 trabajadores de la empresa maquiladora Lear Corporation planta Río Bravo.