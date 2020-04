Oaxaqueñas desde el extranjero dan mensaje de emergencia por covid-19

En muchas ocasiones la vida supera cualquier escena planteada en las salas de cine. Desde el asiento de la butaca vemos con asombro algo que pensamos que jamás sucederá, sin embargo, distintos episodios de la historia de la humanidad nos han demostrado que por mucho la realidad suele superar a la ficción.

"Esto no es un juego, no es una cortina de humo, es una emergencia real", expresa Paola Méndez vía telefónica desde España, nación en donde el número de personas contagiadas por covi-19 rozan los 100 mil, mientras que 9 mil 053 han fallecido a causa de la pandemia (cifras confirmadas hasta la tarde del miércoles).

Paola, es originaria de Salina Cruz, Oaxaca, pero desde hace seis años vive en el país europeo, en el pueblo de Albacete, que hasta este momento mantiene un bajo índice de contagios, en comparación con otras zonas, debido al confinamiento de la población en sus viviendas y extremas medidas de prevención.

Albacete, España

"No debemos tomarlo a la ligera, veo a través de las noticias cómo la zona hotelera de Acapulco (Guerrero, México), está al 93 por ciento de ocupación y me digo, ¡eso no puede ser! Más adelante los hospitales se van a colapsar y va a ser muy duro, es algo que no deseo que pase".

"Yo no soy quien para asustar a nadie, pero, Dios quiera que no ocurra un escenario como el de España porque yo soy mexicana y conozco como es el sistema de salud de México, conozco también que hay muchas personas en pobreza, que hay gente que vive al día. Eso es una pena y de nosotros depende nuestro futuro. Lo tenemos en las manos, tenemos en las manos la vida o la muerte".

Desde el 14 de marzo, fecha que en España decretaron aislamiento, Paola y su familia sólo salen para lo estrictamente necesario. Desde ese confinamiento, la mujer va relatando cómo poco a poco se fueron contagiando familiares, personas cercanas y del vecindario.

En medio del escenario catastrófico, la muerte es una invitada no deseada que parece no tener prisa en marcharse. Tan sólo del 31 al 31 de marzo, el número de fallecidos alcanzó el máximo histórico, con 849.

Antes de que iniciara la pandemia en España, Paola ya había sido alertada por una de sus amigas quien había viajado a China y permaneció ahí durante la contingencia sanitaria. Lo primero que le dijo fue que comprara una despensa abundante. "Ahora ya es que se está acabando y tendremos que ir a comprar".

Paola, oaxaqueña en España

Para adquisición de alimentos -explica- hay que hacer filas y sólo ingresan diez personas a la vez con la distancia requerida. La desolación que existe por la enfermedad está acompañada por lluvia y constante frío.

"Hay que quedarse en casa, si no se puede por motivos de trabajo toma las medidas pertinentes como lavarse las manos, cuidarse, usar mascarillas. Esto es altamente contagioso, una sola gota de saliva puede contagiar", reitera a manera de mensaje para que la población tome en serio la contingencia sanitaria y las medidas establecidas para estar en la calle lo menos posible.

España sólo ha sido superado por Italia en número de contagios y muertes. Hasta el 31 de marzo sumaban 11 mil 591 fallecimientos, pero, de acuerdo con las estimaciones, si España mantiene la misma tendencia de incremento todo apunta a que en unos días alcanzará o incluso superará al país alpino.

"La realidad en Italia es cruda y cruel"

En otro extremo, en el país que encabeza la situación más grave por el covid-19, la periodista oaxaqueña Ana Luisa Cantoral, muestra la magnitud del contagio a través de un relato publicado en sus redes sociales con fecha 24 de marzo en ese momento en el día 17 de confinamiento en la fase cuatro, la más peligrosa.

"Todas las empresas cerraron, restaurantes, bares, tiendas, cines, teatros, todo, la gente que estaba laborando se quedó sin trabajo, esto es prácticamente lo mismo que podría ocurrir en México", explica.

Si bien en las imágenes compartidas por los medios de comunicación plantean momentos de esperanza y ánimo, "no todo es romanticismos como los violines, guitarras en los balcones. Eso es muy bonito, de alguna manera ayuda a seguir con buen ánimo, pero la realidad es otra, es cruda y cruel porque incluso que hay mucha gente que no tiene incluso qué comer".

Debido a la propagación y colapso de los servicios de salud, para poder salir hay que portar una licencia que se extiende sólo por cuestiones específicas como trabajo o compra de víveres. La persona debe de acreditar que no está contagiada.

Las medidas para obligar a que las personas se mantengan en casa van desde los arrestos con sanciones de hasta tres meses de cárcel y multa de hasta 250 euros.

"Yo quisiera decirle a la gente de Oaxaca que tengan mucho ánimo, yo sé que la gente trabaja y va al día, sé que no alcanza, lo sé perfectamente, pero debemos hacer un esfuerzo para cuidarnos porque allá el tema de la salud es muy difícil" .

Ana Luisa Cantoral

De acuerdo con el presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia, Silvio Brusaferro, éste martes llegaron "al pico" en la curva de los contagios. La tendencia -expuso- se mantendrá aún en plano durante algunos días para después empezar a bajar.