Oaxaca: un muerto, quema de boletas y suspensión de elecciones en 4 municipios

OAXACA.- Al menos 85 incidentes violentos, que van desde intento de linchamiento, un muerto, quema de boletas y suspensión de elecciones en cuatro municipios se registraron en Oaxaca, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, a lo largo de la jornada electoral del 6 de junio.

Los hechos más violentos se registraron en Santiago Laollaga, en donde además de la quema de sedes de votación, colocación de barricadas y bloqueo a las votaciones, se registró una balacera con saldo de un muerto y un herido, además de dos personas que iban a ser linchadas.

En imágenes circuladas en Facebook se observa a la gente huyendo de los disparos de arma de fuego, así como una torre de humo. En el espacio público había al menos un centenar de ciudadanas y ciudadanos entre funcionarios de casillas y votantes. Al menos una veintena de detonaciones se hicieron en el lugar.

Tras los hechos dos hombres fueron detenidas por la población, acusados de ser quienes participaron en los hechos violentos. Otras imágenes muestran a los detenidos golpeados y semidesnudos a quienes pretendieron linchar. Al ser interrogados uno de los detenidos dijo haber sido contratado por gente de la candidata a diputada local por el distrito 18, Aksa Yurai Toledo Prado.

En otro video también circulados en redes sociales se observa a un hombre sin vida, quien presuntamente habría participado en la balacera.

Por disturbios, cancelan elecciones en 4 municipios.

Al reanudar la sesión permanente del Consejo General del IEEPCO, el Secretario Ejecutivo, Luis Miguel Santibáñez Suárez, que fueron canceladas las elecciones en los municipios de Mixtequilla, Reforma de Pineda, Laollaga y Santa María Xhadani, los cuatro ubicados en el Istmo de Tehuantepec.

En Xadani, un grupo armado sustrajo las urnas de las secciones 1929 básica 1, contigua 1, 2; 1931 básica contigua 1 y 2; y la 1932 básica y contigua 1 y 2, y las quemó. Por estos hechos diez personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional.

En el caso de Mixtequilla no se instalaron las casillas 1875 básica y 1875 contigua 1, 1876 básica y 1876 contigua 1. En este lugar grupo de personas desconocidas robaron los paquetes de las tres elecciones (diputados federales, locales y municipales).

En Reforma de Pineda, las votaciones fueron suspendidas de forma definitiva debido a que personas desconocidas vandalizaron en boletas y urnas que se ubicaban en el domo municipal.

En Santiago Laollaga fue suspendida la votación tras los hechos violentos con saldo de dos muertos y dos intentos de linchamiento.

ACCIDENTADA JORNADA ELECTORAL

Otros incidentes fueron registrados en Santiago Ayuquililla de Santa Catarina Estancia, en el distrito de Huajuapan, la casilla 1972 básica 1 no se instaló por el robo de los paquetes electorales por un grupo de personas aparentemente de la localidad. Por los hechos hay tres personas detenidas, quienes fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado.

Reportó que el consejero presidente de ese consejo municipal de la región del Istmo de Tehuantepec, reporta que los elementos de la Guardia Nacional se retiraron la noche previa a la elección ante supuestas amenazas de retención.

En el municipio del Barrio de la Soledad, un grupo armado sustrajo las Casillas, ubicadas en la sección 79 básica, contigua 1 y 2. Por tanto, se suspendió la elección, reportó el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Najera.

En Francisco Telixtlahuaca, se reportaron que en la casilla extraordinaria 900 no fue instalada, ya que un representante de un partido político no lo permitía. No obstante, a las 11 horas se instaló debidamente.

En Santa Gertrudis, en todas las casillas al exterior un grupo de personas armadas de palos y machetes que revisan a la ciudadanía antes de ingresar a los domicilios donde están ubicadas las casillas para verificar que sean de la población. No se reportan mayores incidentes y la votación fluye.

En la Villa de Etla, las representaciones de los partidos políticos, junto con el presidente de la mesa directiva de casilla, acordaron cancelar las boletas electorales de la casilla especial 2409, para la elección de ayuntamientos de esa población.

En Santa Catarina Yatzelala de Villa Alta, las casillas 914 extraordinaria no se instaló por acuerdo de la comunidad por tanto no hay votación.

El funcionario electoral, también reportó que en Santiago Suchilquitongo, en las casillas 2116 y 2116 básica y contigua, se suspendió por un momento la votación porque aproximadamente a las 13:00 horas dispararon con arma de fuego contra una representación partidista.

En la sección 479 básica contigua 1 y 2, alrededor 30 personas jóvenes, rodearon las casillas del municipio de Oaxaca de Juárez en la colonia Volcanes, no se reporta violencia, pero se notificó por parte de representantes de Morena.

En la capital de Oaxaca, en la agencia de Santa Rosa, sujetos desconocidos arribaron a una casa donde integrantes de la planilla del candidato de Morena, Francisco Martínez Neri, se concentraban para la movilización de sus estructuras, ahí fueron golpeados, les robaron computadoras y teléfonos celulares.

Entre los militantes de morena que ahí se encontraban, estaba Nancy Mota, integrante de la planilla de Martínez Neri.

San Juan Bautista Tuxtepec, dos personas fueron detenidas en luego que fueron detectados con maletas de dinero, aparentemente comprando votos.

Los hechos ocurrieron en la Colonia Nueva Era. Luego de la presencia de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, los ciudadanos y ciudadanas se fueron atrás de los compradores de votos y les arrebataron el recurso.

Fue un elemento de la Guardia Nacional quien lanzó los billetes, los cuales quedaron en manos de los ciudadanos y ciudadanas. De la presunta compra y coacción del voto señalan a Luz Montes, integrante de la planilla de Movimiento Ciudadano.

El Consejero Presidente, Gustavo Meixueiro Nájera, destacó que los reportes de incidencias han sido notificados a las instancias de seguridad de la federación y estado.

