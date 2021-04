Oaxaca: Tomasa regala paletas con la ficha de búsqueda de su hijo Luis +VIDEO

OAXACA.- Tomasa López Pérez lleva más de un año de angustia, de incertidumbre y con el corazón incompleto, por la desaparición de su hijo, Luis Alberto López Hernández, el 23 de febrero de 2020.

"Cada día es despertarte y saber a dónde vas a ir a buscar, quisiera mover cielo mar y tierra, pero desafortunadamente no tenemos los recursos, las autoridades no nos apoyan, en mi caso quisiera ir al lugar en donde mi hijo desapareció y mover piedra por piedra para encontrarlo".

#Estados | Así es como por medio de paletas doña Tomasa difunde la ficha de búsqueda de su hijo Luis Hernández, "mi hijo está desaparecido desde hace un año, mi corazón está incompleto" asegura #rb pic.twitter.com/2vorjvdoNS — La Silla Rota (@lasillarota) April 3, 2021

Luis Alberto López Hernández, cuya ficha de búsqueda comenzó a ser difundida en paletas de caramelo, viajó a la comunidad de San Lorenzo Texmelucan contratado como chofer. Nunca más regresó a casa.

El joven de 23 años de edad es originario de Zimatlán de Álvarez. Las autoridades sólo han informado a la familia que existe un plan de búsqueda, que hasta el momento no ha dado resultados positivos.

"Me ilusionan, me dicen que están en proceso dé, pero veo pasar el tiempo y simplemente no veo resultados. Por eso pido a las autoridades que se toquen el corazón y ayuden a encontrar a mi hijo".

#Estados | Doña Tomasa tiene un año buscando a su hijo desaparecido, reparte paletas con la ficha de su búsqueda, "soy una madre desesperada, mi familia está incompleta, una parte de mi corazón que me arrancaron y no voy a parar hasta encontrarlo" asegura #rb pic.twitter.com/7tGdO873Yp — La Silla Rota (@lasillarota) April 3, 2021

Además de interponer la denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Oaxaca, acudieron a la Secretaría General de Gobierno en fueron canalizados por Enrique Lira Vázquez, quien se comprometió a entablar una mesa de diálogo con las personas de la comunidad en donde desapareció su hijo, sin embargo, desde el 8 de enero de 2021 a la fecha no han tenido respuesta. "El señor ya no nos contesta, ya no nos recibe. Estamos en espera"

Regalamos un dulce con el rostro, nombre y fecha de desaparición de nuestro familiar este proceso de búsqueda en vida,... Publicado por Colectivo "Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia" en Jueves, 1 de abril de 2021

Durante la presente semana, Tomasa, agrupada en el Colectivo Oaxaqueño Unidos Exigiendo Justicia, inició una jornada de búsqueda en la capital del estado en donde, mediante el obsequio de paletas con la ficha de su hijo, solicitó a la ciudadanía compartir la fotografía para que de esta manera pueda llegar a tenerse algún dato que lleven a dar con el paradero de Luis Alberto quien se dedicaba a la reparación de aparatos electrodomésticos y a la realización de tatuajes.

"Soy una madre desesperada, tengo una familia destruida, tengo una familia incompleta, una familia en donde cuando nos sentamos a la mesa esa silla está vacía y lo peor de todo es que, no sólo es la silla, es parte de mi alma".





"Me arrancaron una parte del corazón, me arrancaron sin piedad y por eso lo ando buscando y no voy a detenerme, no voy a parar hasta encontrarlo así tenga que mover piedra por piedra de cada lugar que yo visite buscando a mi hijo".

