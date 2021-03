Oaxaca: a sangre y fuego cacicazgos violentan participación política de mujeres

OAXACA.- "Hay que poner un alto porque si no lo hago ahorita cuando inicie el proceso electoral los ataques pueden profundizarse y no dudo que hasta pueda haber algún ataque en mi contra, prefiero actuar antes dé". Veinticuatro horas después de la denuncia en medios de comunicación, la ex legisladora y precandidata a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, fue emboscada y asesinada.

El delito cometido el 20 de marzo de 2021 se enmarca en una serie de atentados, amenazas y campañas sucias en contra de precandidatas a quienes los cacicazgos les han violentado sus derechos político electorales a sangre y fuego.

Condenamos enérgicamente el asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, nuestra candidata a la presidencia municipal de... Publicado por Marko Cortés en Sábado, 20 de marzo de 2021

Durante la segunda quincena de marzo, una oleada de agresiones se ha lanzado en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

La mañana del 12 de marzo, Aimé Rodríguez Vázquez precandidata a la presidencia municipal de Zimatlán de Álvarez del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sufrió un atentado en su domicilio; la intención fue hacerla desistir de sus aspiraciones.

El nivel de violencia en contra de las mujeres en lo que va de este periodo de precampañas ha llevado a que organizaciones, activistas y colectivas feministas soliciten protección para las participantes en la contienda, en tanto que organizamos internacionales como ONU Mujeres, tras condenar el asesinato de Gallegos Carreño y demandar una investigación con perspectiva de género, encendió el foco sobre Oaxaca llamando al Estado a que se tomen las medidas correspondientes para prevenir y sancionar cualquier acto de violencia.

MUJERES BAJO ATAQUE POLÍTICO

El 20 de marzo, en rueda de prensa, Celia Reyes precandidata de Morena a la presidencia municipal de Asunción Ixtaltepec, denunció violencia política en su contra cometida por el actual diputado federal, Carol Antonio Altamirano, quien busca bloquearla a la candidatura.

A pesar de ser la única mujer inscrita como aspirante y, por paridad de género el espacio corresponde a una mujer, no fue registrada.

Celia Reyes.

Más tarde, a través de un video publicado en Facebook en el que condenó el asesinato de Ivonne Gallegos exigió al gobierno federal garantizar la participación política de todas en condiciones de seguridad. "Estamos siendo violentadas con nuestra vida propia porque queremos mejores condiciones para nuestras comunidades, estamos de luto, todas las mujeres, estamos dolidas, lastimadas".

El 19 de marzo, un día antes de su asesinato, Gallegos Carreño acudió ante la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en donde señaló con nombre y apellido a las personas que habían incurrido en violencia política en su contra. En este sentido también había solicitado medidas cautelares y de protección a efecto de prevenir mayores daños.

Ivonne Gallegos Carreño.

El 17 de marzo, Aurelia Benítez, aspirante de Morena a la alcaldía del Espinal Oaxaca, denunció ataques a través del perfil de Facebook "Aquiles Barro Parejo" así como acciones directas que ponen en riesgo su vida. "Me mantuve intacta para no caer en las provocaciones ni en juegos tan reprobables de competencia desleal conocidos como fake news (noticias falsas), sin embargo, los señalamientos se comenzaron a convertir en una situación que evolucionó a la calumnia a la violencia de género en un tenor preocupante debido a la condición anónima en ese momento del operador de dicha cuenta". La precandidata interpuso una demanda penal en contra de Fredy Martínez alías "El payaso Rony".

El 12 de marzo, el domicilio particular de Aime Rodríguez Vázquez, precandidata a la presidencia municipal en Zimatlán de Álvarez por MORENA, fue atacado con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Tras lo ocurrido la precandidata manifestó su temor a ser privada de la vida por su aspiración política.

"Yo me encuentro muy temerosa, un conjunto de sentimientos, de ideas, estoy con miedo, a la expectativa de que algo más pueda sucederme a mi o a mi familia porque entiendo que si no se tuvo la capacidad y el respeto para considerar esa situación es muy seguro que pueda seguir corriendo el riesgo de tener estos ataques".

Al igual que la campaña de desprestigio y sucia emprendida en contra de Ivonne Gallegos Carreño, Elena Tejada, aspirante a la candidatura por la diputación local de San Pedro y San Pablo Ayutla por Morena, a través del perfil Oaxaca Código Rojo se le ha tratado de relacionar con grupos del crimen organizado como el Cartel de Jalisco Nueva Generación. De la misma manera ha sido atacada por ser feminista y su postura a favor de la despenalización del aborto. La precandidata se pronunció en contra de los aspirantes a espacios de elección popular que participaron en el chat Sierra XXX que llamaba a violentar la intimidad sexual de mujeres ayuujk.

Elena Tejada.

OAXACA, ZONA URGENTE DE ATENCIÓN

El indicador Violencia Política en México 2021 de Etellekt Consultores que abarca desde el pasado 7 de septiembre de 2020, (inicio del proceso electoral) y hasta el 20 de marzo de 2021, detalla que, a seis meses y medio, se han registrado un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas; 166 eran hombres y 52 mujeres.

De las 218 víctimas, 61 personas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres), 18 aspiraban a puestos de elección. Y agrega que desde que el gobierno federal anunció su estrategia de seguridad para los candidatos, el pasado 4 de marzo, han sido asesinados 6 aspirantes a alcaldías en los municipios de La Perla (Veracruz), Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Isla Mujeres (Quintana Roo), Casimiro Castillo (Jalisco), Chilón (Chiapas) y Ocotlán de Morelos (Oaxaca). "El asesinato de la aspirante a la alcaldía de este último municipio, es el primer caso registrado en el estado de Oaxaca en el presente ciclo electoral".