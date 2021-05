CUERNAVACA.- "O bajas tu candidatura... o te atienes a las consecuencias", fue uno de los primeros mensajes que recibió Alejandra Lagunas Rodríguez, aspirante a la presidencia municipal de Xochitepec, municipio de la zona conurbada marcado por altos índices de inseguridad y violencia de género.

También lee: Elecciones 2021, por frenar inercia de violencia política contra mujeres

Según registros oficiales en esta municipalidad existe presencia de grupos delincuenciales y desde el 2015 forma parte del decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto nivel de violencias contra las mujeres desde la más sutil hasta feminicidios.

"Cuando me ofrecieron participar como candidata, pensé que esta sería una oportunidad de aportar y cambiar el contexto de inseguridad que se vive en mi localidad, de ofrecerle un mejor lugar donde vivir a mi familia", sostiene Alejandra.

Y, añade "también pensé que sería diferente, porque muchos dicen que está es la elección de y para las mujeres y para mi representó el momento de mostrar que si, que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de lograr grandes cambios para brindar un mejor futuro a las nuevas generaciones y en este caso para mi hijos, que son mi principal motivación".

"Pero no, no fue así".

Alejandra, de 26 años tiene más de nueve años de experiencia en campañas electorales, su primera oportunidad fue en el PRD, luego con Nueva Alianza y finalmente con el PRI, siempre ayudando a candidatos y candidatas, generando apoyo para sus proyectos.

Pero en estas elecciones 2020-2021 le llegó la oportunidad De ser candidata ciudadana por uno de los nueve partidos nuevos de los 23 que buscan el voto ciudadano.

En enero pasado se definió internamente que Alejandra sería la candidata para presidenta municipal de Xochitepec por el partido Armonía por Morelos.

Para febrero ya la habían registrado ante el órgano interno y la noticia corrió como pólvora.

El 5 de marzo en la red social Facebook aparecieron algunas publicaciones burlándose de que Alejandra sería candidata. Ella y su equipo no le dieron importancia a las críticas.

El 19 de abril en compañía de Xitlali Paloma Orañegui Anaya, candidata al Distrito Local VIII, arrancó campaña en el poblado de Alpuyeca con una caminata por las principales calles de la localidad.

Unos días después empezó a recibir mensajes por inbox, desde un perfil falso, donde le pedía desistir de su candidatura y declinar a favor de Ciro Norberto Peralta Navarro candidato al mismo cargo por Morena.

"Tienes que bajar tu candidatura y declinar a favor de Ciro Norberto Peralta Navarro o atente a las consecuencias tú y tu familia".

Debido a que el mensaje era prácticamente anónimo y no hay certeza de que el candidato esté detrás, esas líneas encendieron la alerta en la candidata y la dirigencia del partido.

Después de ello, en mensajes públicos en la misma red social presuntos simpatizantes de Morena descalificaban el trabajo de la candidata y la insultaban "esta bien p****".

Y sobrevinieron amenazas directas:

"Le van a dar cuello, es lo que supongo. El Hueso se lo pelean hasta las últimas consecuencias, Por eso ¿patitas pa cuando son?".

"Dejala que ya está muerta".

Fue entonces que determinaron, ella y el presidente del partido Armonía, Carlos González, presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General Estatal (FGE) donde iniciaron una carpeta de investigación y como medida cautelar ordenaron rondines esporádicos que se tradujeron a visitas, una en la mañana y otra en la tarde, de una patrulla afuera de su vivienda.

Sin embargo, los mensajes ofensivos y con descalificaciones, incluso insinuando que en realidad operaba para otros grupos políticos continuaron y se agudizaron hasta llegar a intimidarla en persona.

El 27 de abril, mientras viajaba a bordo del auto familiar que era conducido por su esposo, un motociclista se les emparejó en pleno centro de Xochitepec y les aventó una piedra golpeando el cristal.

En ese momento Alejandra comprendió que estas intimidaciones no eran un juego y expresó a la fiscalía y a su partido su temor y la necesidad de elevar las medidas de seguridad pero las autoridades consideraron que no era necesario elevar las acciones de protección.

"En esos casi 15 días que hice campaña, yo vivía con miedo e intranquila y la vida de mi familia cambió drásticamente... por miedo a que le hicieran algo a mis hijos los tenía encerrados y yo vivía en incertidumbre por eso decidí que lo más importante para mí es la tranquilidad y seguridad de mi familia", comentó a la Silla Rota.

Ese mismo día, Alejandra redactó y entregó su renuncia con carácter de irrevocable con la idea que eso frenaría las agresiones.

Pero estas continuaron aun y cuando ya era pública su decisión.

Sobrevino una ola de insultos como "eres una vendida" "¿cuánto te pagaron?" y hasta acusaciones de haberse robado el dinero que otorga para hacer campaña.

La ahora ex candidata a la alcaldía de Xochitepec tuvo incluso que mudarse de domicilio y se resguarda en otra localidad para intentar reponerse del mal trago.

"No me arrepiento de la decisión que tomé sobre todo porque hemos visto casos donde han matado candidatas y políticas incluso en esta entidad, es decir, no hay condiciones de seguridad para nosotras", destacó.

VIOLENCIA VIGENTE

En Morelos en enero del 2016 se registró el asesinato de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, una ciudad vecina de Xochitepec. Gisela fue baleada en la sala de su casa un día después de su toma de protesta.

Trinidad Gutierrez, integrante del Observatorio por la Paridad y Violencia Política de Género en Morelos, reveló que a siete meses de que arrancó el proceso electoral la violencia contra las candidatas está vigente.

Detalló que el caso de Alejandra ejemplifica que el nivel de violencia al que pueden estar sometidas las mujeres y los obstáculos que se presentan para poder acceder a espacio de poder.

Entre otras de las violencias que hasta el momento se han documentado figura los partidos políticos dejan a sus candidatas sin recursos para ir a las campañas.

"La simulación en la paridad de género es más clara que nunca en este proceso electoral", dijo.

es