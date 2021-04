Nuncio apostólico arriba a tierra de cárteles en Michoacán +fotos

APATZINGÁN.- El nuncio apostólico, Franco Coppola, arribó el jueves en la tarde a la región de la Tierra Caliente en Michoacán; zona de guerra y controlada de los cárteles del narco.

El embajador de la Santa Sede llegó sin escoltas o seguridad que resguarde su visita a esta tierra michoacana.

El nuncio apostólico solo estuvo acompañado por sacerdotes, religiosas y feligreses de la Diócesis de Apatzingán, encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García.

Franco Coppola estuvo presente en la Hora Santa, celebrada en la Catedral de Apatzingán.

Se trató de un culto de oración de la Iglesia Católica en el que en esta ocasión se ofreció a la paz social, el fin de la violencia y la restauración del tejido social.

El religioso no quiso un lugar ni atenciones especiales, durante la celebración litúrgica "por la paz, la justicia y la reconciliación".

"Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren", expresó.

En sus súplicas, el representante de El Vaticano en México, pidió gracia para las decisiones de quienes gobiernan este país.

"Toca el corazón de quienes se olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes; a nuestros pueblos y comunidades".

"Y como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que nuestro pueblo tenga vida digna", imploró.

Antes, un seminarista de la región y originario de Aguililla, dio su testimonio de todo lo que se padece en ese municipio ubicado a 273 kilómetros de la capital michoacana.

Aquí su testimonio:

Yo soy uno de los muchos testimonios de personas afectadas por la violencia en este valle de Tierra Caliente. Verdaderamente es una tristeza ver como este fenómeno ha azotado fuertemente a nuestras comunidades.

En estos últimos años, hemos vividos en nuestros pueblos y comunidades inseguridad e incertidumbre, en donde hay personas desaparecidas y asesinadas; jóvenes secuestrados y obligados a formar parte de los diferentes grupos de la delincuencia organizada.

La inseguridad y corte de los caminos, pueblos abandonados y casas destruidas, en donde el alimento ya es escaso; donde los hombres y las mujeres son obligados a hacer protestas; un lugar donde tienes que pagar para seguir viviendo cuando no debería ser así.

¡Ya estamos cansados de esta nueva forma de vivir!... queremos paz y liberta, queremos un mundo donde todos vivamos en hermandad.

También soy testigo de que mi familia ha vivido y ha pasado por todo esto, y de verdad es muy difícil vivir lejos de ellos y no poder verlos; de saber que ellos también son sometidos a la nueva forma violenta de vivir que se está aplicando en nuestros pueblos.

Era algo muy triste, después de cuatro meses sin verlos, llegar a la casa y no ver a mi padre, porque era obligado a colaborar con una causa no justa, y no saber de él después de dos días si estaba bien o por lo que estaba pasando.

Aunque mi madre nos trataba de animar con un poco de oración, nosotros pedíamos por él para que regresara con bien.

Mientras tanto, escuchar los enfrentamientos y ver como poco a poco nuestra comunidad se iba quedando sola, las personas ya no salían de sus casas; el templo estaba solo, muy pocas personas asistían a misa; ya no teníamos comida y pocas personas se animaban a traer víveres; todo a causa de la inseguridad en los caminos.

Mi único deseo es que Dios toque el corazón de las personas que provocan sufrimiento y muerte, y les dé el don de la conversión, de que podamos vivir en armonía, sin miedo, y que todas estas personas se arrepientan.

Este viernes, el representante de El Vaticano en México, recorrerá el municipio de Aguililla, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una guerra con sus antagónicos de Cárteles Unidos.

El líder religioso visitará poblados de este municipio de los que han salido decenas de familias desplazadas por amenazas y asedio del CJNG.

En los últimos meses, las células de la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", han atacado comunidades enteras y policías estatales.

También ha sostenido prolongados enfrentamientos con sus antagónicos y ha trozado carreteras para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad.

También ha utilizado a habitantes como escudo humano para asediar al personal de Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Apenas el martes pasado, esas células delictivas atacaron con drones cargados de explosivos a elementos de la Policía Michoacán, donde dos oficiales fueron lesionados.

Aguililla estuvo incomunicada por varias semanas por los bloqueos y zanjas que realizó el CJNG.

Eso provocó que más familias huyeran por tierra y que los productos y servicios se encarecieran.

Además que los habitantes han quedado en medio de la guerra del crimen organizado, desatada por el control del territorio.

AGUILILLA, EL FOCO ROJO

Aguililla se encuentra en su punto más álgido del embate entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos. Sicarios de ambos grupos arriban a las comunidades, balean casas, cavan zanjas, se enfrentan a rivales y atacan a cuerpos de seguridad. La violencia se palpa en cualquier comunidad.

El problema creciente pasó desapercibido por las autoridades hasta esta semana, que el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles prometió que recuperaría Aguililla de manos de los grupos delictivos. El pasado 20 de abril anunció la liberación de la vía Apatzingán-Aguililla; sin embargo, 24 horas después la situación siguió siendo la misma, con la libre operación del CJNG que de nuevo realizó bloqueos carreteros.

De acuerdo con los habitantes, es imposible entrar a la población por las zanjas de al menos cinco metros de profundidad.

Según han aclarado las autoridades, el reto de la delincuencia organizada no acabó en los bloqueos, pues el mismo martes, un convoy de policías fue atacado con drones explosivos que lanzaron a policías, en la comunidad de Aguaje.

