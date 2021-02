Nuevo mando policiaco en Michoacán, implicado en tortura

Ricardo Delgado Castellanos, nuevo subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, está señalado en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad como responsable de actos de tortura.

Apenas el pasado sábado 22 de junio, Carlos Gómez Arrieta presentó su renuncia al cargo, tras la difusión de un video en el que es testigo de actos de tortura contra un sospechoso por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

De acuerdo con la recomendación 4/2019, emitida el 15 de enero pasado por la CEDH, revela actos de tortura por parte de Delgado Castellanos, en julio de 2014, cuando realizó una detención en Tijuana, Baja California.

La recomendación, dirigida al entonces procurador estatal y ahora secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, establece que al afectado “se le infligieron penas y sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal, medio por el cual lo intimidaron. Dichos métodos, que aplicados sobre el agraviado tuvieron la finalidad de anular su personalidad y disminuir su capacidad física y mental”.

En su denuncia, la víctima acusó que fue víctima de una detención ilegal, allanamiento de propiedad y golpes contra integrantes de su familia.

Detalló que hombres vestidos de civil entraron a su propiedad, en Tijuana, sin identificarse, sin orden de cateo y sin hacer mención de sus derechos ni de los delitos que le imputaban.

Reveló que los agentes que lo detuvieron, lo amarraron a una silla, le vendaron los ojos y lo golpearon, para posteriormente trasladarlo a la entidad purépecha.

“Quiero señalar que en ese momento en que me tenían amarrado y vendado, fui sujeto de más golpes y tortura, ya que no me podía ni defender”.

Después de una amplia investigación y análisis, la CEDH resolvió que “es posible determinar que fueron violentados los derechos humanos del agraviado”, por cinco policías ministeriales, entre ellos, Ricardo Delgado Castellanos.

Los derechos humanos que le fueron vulnerados a la víctima son: “violación a la Integridad y Seguridad Personal por actos consistentes tratos crueles, inhumanos o degradantes que constituye una ofensa a la dignidad humana y rompe con el marco de legalidad establecido”.

Delgado Castellanos sustituyó en la subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán a Gómez Arrieta, ambos señalados de tortura.

RECHAZAN TORTURA

A pesar de la recomendación 004/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, el 15 de enero de 2019, la Policía estatal rechaza que Delgado Castellanos esté implicado en algún caso de tortura.

Este miércoles, tanto el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, como el implicado en el delito de tortura, Ricardo Delgado Castellanos, rechazaron la acusación del organismo, al asegurar que sólo se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un “secuestrador”.

Godoy Castro reiteró que este caso no está relacionado con ningún tema de tortura y “tan es así que se encuentra archivado debido a que no se acreditó la acusación”.

Por instrucción del Gobernador, @Silvano_A, nombramos a Ricardo Delgado Castellanos, Subsecretario de Seguridad Pública, a fin de dar continuidad a los trabajos de nuestra estrategia de seguridad. #MichoacánSeEscucha??????? pic.twitter.com/Ix70T300ME — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) 24 de junio de 2019

Elpolicial insistió que cualquier persona puede quejarse ante la CEDH, pero a su juicio “el que te recomienden, no significa que esté acreditado el hecho”.