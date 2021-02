“Nosotros no maquillamos cifras”: Cuauhtémoc Blanco, sobre inseguridad

gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reconoció la crisis de violencia por la que atraviesa Morelos y aseguró que su gobierno no maquilla cifras de inseguridad. Durante un encuentro con organizaciones de la sociedad civil para el establecimiento del plan para la pacificación de Morelos elBravo reconoció la crisis depor la que atraviesay aseguró que su gobierno no maquillade



“Yo no soy un político, soy un ciudadano como ustedes y me duele como está Morelos, cómo está mi país, destrozado, antes podíamos salir a las calles a jugar futbol con tus amigos, con tus vecinos, ahora no puedes.

“Como siempre lo he dicho, nosotros no maquillamos, aquí estamos para dar la cara, aquí está el Vicealmirante (titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública), están todos los secretarios y les damos la cara, nosotros no nos escondemos, somos gente que les vamos a hablar de frente y gente que queremos lo mejor para Morelos”, dijo Blanco.

"Está difícil combatir la inseguridad, hay un chingo de delincuentes": Blanco

Ésta es la primera reunión la primera reunión en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, poderes del estado y representantes de la sociedad civil organizada con el fin de presentar propuestas en materia de seguridad pública.

En este primer encuentro asistieron el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, los responsables en Morelos de la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República; el presidente del Congreso Estatal, diputado Alfonso Sotelo, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López y presidentes municipales.

El gobernador pidió a los asistentes confiar en las autoridades y denunciar a personas que cometan actos ilícitos.

“No podemos vivir lo mismo y lo mismo y gobiernos van y gobiernos vienen y cada mes vamos a tener estas reuniones y cada mes les vamos a dar cuentas y van a ver que vamos a trabajar de la mano porque estamos cansados de las mismas cosas, de lo mismo que pasa, de los mismos robos, secuestros, violaciones, asaltos, hay que trabajar de la mano, pero hay que decirle a la gente que denuncie.

“Porque hace el Vicealmirante, algunos jueces, todos hacen su trabajo, pero no denuncian, se van y ésa es la realidad que vivimos, no denuncian y los tienes que dejar salir ¿y qué pasa? ahora se vuelven más asesinos, más malas personas”, expresó el Mandatario.

En la reunión el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, pidió no utilizar el tema de la violencia y la inseguridad como un botín político.

“Se ha constituido una mesa de coordinación para la pacificación que sesiona a primera hora todos los días desde el inicio de la actual administración, en ella tienen voz todos los sectores de orden, procuración de justicia y gobierno, la estrategia de lucha contra la violencia y pacificación con la que se trabaja es apegada a los lineamientos que ha trazado el gobierno federal con el fin de lograr la restitución de la paz en todo el país.

“Hago un llamado para que nos unamos, se sumen a estos esfuerzos, Morelos y México lo requieren. Esto es un ya basta, no más encono, no más violencia, no más rupturas, la seguridad y la paz no son un botín político, trabajemos en equipo por el bien común y desde ahí todas las ideas que luchen por lograr un mejor ambiente social en armonía”, expresó.

