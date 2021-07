NosFaltaTeresita, una historia de trata y explotación sexual en Jalisco

GUADALAJARA.- A la señora Angélica le arrebataron parte de su vida el 22 de febrero del 2020. Anochecía cuando su hija, Teresita Gómez Blancarte, de 21 años, fue desaparecida afuera del domicilio donde vivía con su pareja e hijo de cinco años.

Angélica narra que había ido a la vivienda de Teresita porque ella le había pedido que cuidara al pequeño.

Al siguiente día, la pareja de Teresita le comunicó por teléfono que su hija no había dormido en casa y desconocía su paradero, que lo último que supo de ella es que con otra mujer, se habían ido en un vehículo.

Ellas son originarias de Tuxpan, municipio al sur de Jalisco, que tiene colindancia con el estado de Colima.

Tras la denuncia por la desaparición de Teresita, la Fiscalía de Jalisco pidió apoyo a su par de Colima pero los resultados han sido negativos.

Además, la actitud despreocupada de quien era pareja de Teresita les pareció sospechosa; por ello, solicitaron a los policías investigadores que lo llevaran a declarar porque él era el último que la vio; sin embargo, en su declaración volvió a decir lo mismo que le dijo a ella: "Teresita se subió a un carro y se fue con otra mujer", según publica ZonaDocs.

En el reportaje narra que el hombre en cuestión pronto comenzó a andar con otra mujer y después fue asesinado en Michoacán.

Angélica no ha dejado de buscar a su hija y este año encontró fotos de Teresita en una página de internet que oferta packs y nudes, compartió la información a los policías investigadores y al ministerio público de Jalisco, pero nada han hecho, publica ZonaDocs.

Para Angélica ha sido muy frustrante que en las oficinas regionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco no tengan ni la capacidad ni el personal para investigar en internet el origen de las cuentas donde se ve a Teresita, pues según lo que le explicaron toda esa información: fotos, cuentas y páginas de internet se manda a la Policía Cibernética que está en Guadalajara para analizar la información, y hasta que ellos no den respuesta, en las oficinas de Tuxpan no pueden decirle nada.

