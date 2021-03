"Nos vamos a volver locos por el encierro"; un año de clases virtuales

MORELIA.- A un año de que el sistema educativo se viera obligado a impartirse virtualmente debido a la pandemia por el coronavirus, estudiantes y padres de familia están "hundidos" en la desesperación y en un desequilibrio en su vida cotidiana.

Beatriz Rojas es madre de un adolescente de 18 años de edad y un menor de 8, por lo que se ha tenido que dividirse en cuatro. Su vida cambió por completo.

La profesionista ahora juega, al mismo tiempo, el roll de padre y madre, además de ser la asesora personal de sus hijos y empleada.

La situación de su empleo ha sido de lo más difícil, cuenta, porque mientras sus hijos están en clase, ella tiene que trabajar "y no puedo apoyarlos".

"A veces no me dejan oír o le tengo que prestar a uno de ellos mi computadora y no puedo hacer nada. Eso cuando hago home office", narra la joven mujer.

Relata que cuando tiene que ir a la oficina es peor, porque le toca dejarlos solos y esperar que se conecten por sí mismos (lo cual no siempre sucede) o bien llevarlos a la oficina.

En el caso de Luis, el hijo menor de Beatriz Rojas y cursa el segundo año de primaria en una escuela particular. Comenzó a tomar clases con su computadora y después tuvo que habilitar un espacio para conectarle el celular a una pantalla.

Ello, para que el niño de 8 años pueda mirarla mientras está detrás de un pequeño escritorio improvisado, donde toma sus clases la mayoría de las veces.

"En ocasiones me ha tocado llevármelo al trabajo y que tome clases donde se pueda, con gente pasando, hablándole o pidiéndole que se calle", describe Bety.

Recuerda que al principio de la pandemia sólo le dejaban muchos trabajos para hacer en casa y luego de semanas vieron la necesidad de iniciar las clases en línea.

Cuenta que eso ha sido un proceso largo de adaptación tanto para los maestros como los papás y los mismos alumnos.

Subraya también que no todos los maestros han tenido la capacidad de hacerle frente a esa situación y algunos más hasta renunciaron.

Y Narra que otros docentes hicieron uso de su creatividad, investigaron e implementaron nuevas tecnologías para hacer más atractivas sus clases,

"A veces se olvida que los contextos de cada uno son muy distintos y hay niños que en sus casas están de luto".

"Otros que toman clases desde la oficina de su papá o mamá y otros más con hermanos que también están en clases. No todos tienen los mismos dispositivos o la misma conexión a internet", enfatiza la madre de familia.

NO TODO HA SIDO MALO

La profesionista afirma que a pesar de todos los inconvenientes, agradece que sea así. "Por nada del mundo regresaría a clases presenciales hasta que los niños estén vacunados, para así asegurarme de que no corren peligro", indica Bety.

Platica que desde que sus hijos estaban en el kínder ha sido testigo de la irresponsabilidad de algunos padres de familia, que hasta con fiebre llevan a los niños a la escuela.

"Y no les importa que tengan enfermedades contagiosas o hasta piojos; así que no me quiero ni imaginar el escenario con Covid-19", acusa la joven madre.

Por otro lado, Beatriz Rojas agradece que sean menos horas las que sus hijos tienen que tomar clases que en el horario presencial y no tener que levantarse tan temprano.

"Creo que tiene sus aspectos positivos estar en casa porque además ahora puedo ver cómo les da clase la maestra y cómo son sus compañeros".

Por un lado, describe, "ya no hay bullying, o casi no; pero por otro lado se redujo al mínimo la interacción entre los niños y casi no pueden platicar entre ellos, mucho menos jugar".

"Creo que esa parte es la que más le ha afectado a Luis; la social. Hace prácticamente un año que no convive con niños de su edad", enfatiza.

LA CRISIS QUE VIENE

Este año Diana Sánchez Lozada esperaba tramitar su título universitario, pero en cambio está rezagada y no tiene las mejores expectativas sobre el futuro inmediato con el coronavirus en el ambiente.

A la estudiante de noveno semestre de Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, le preocupa que venga una crisis económica y política a causa de la pandemia

Dice que sus proyectos laborales quedaron descartados desde que llegó la suspensión de actividades no esenciales, y mientras tanto sigue esperando como todo el mundo que este episodio termine.

"Nos vamos a volver locos de tanto encierro", dice entre risas la joven estudiante desde el otro lado de la línea telefónica.

Su pronóstico puede parecer exagerado pero la sacudida a la salud mental que han traído las clases en línea impuestas para mantener la sana distancia y evitar contagios es una realidad.

HOSPITALIZACIONES POR ANSIEDAD

Armando González Hernández, especialista de niños y adolescentes en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, dice que en los últimos seis meses la mitad de sus hospitalizaciones promedio han sido por ansiedad producto del confinamiento.

Se juntan el exceso de trabajo, la falta de distracciones en la calle, la convivencia obligada de con los padres y otros.

"Enfocarse completamente en la escuela se dificulta. Desde allí empezamos con varios problemas", comenta el especialista.

Limna Bustos no es estudiante, pero el obligado traslado de los salones de clases a los hogares también la trae de cabeza.

"Me siento un poco estresada. Se me ha juntado todo, me ha movido las actividades cotidianas del hogar, el sueño, el humor, porque ahora se trata de ser no solamente mamá, ponerte en papel de maestra", cuenta.

Es madre de una niña de un año de edad y de dos niños de 3 y 6 años, este último estudiante del primer grado en educación básica.

Comparte las responsabilidades familiares con su esposo y sentencia rápido sobre lo que han representado las clases en casa, desde la exigencia por preparar la rutina desde las 7 a.m. hasta atender la tarea sin descuidar el resto de labores.

"Toda una hazaña", dice la madre de familia.

González Hernández explica que los nuevos roles a los que han sido obligados los padres puede traer repercusiones en el modelo de crianza y en la comunicación entre padres e hijos.

El resultado es irritabilidad en ambos lados y en el extremo puede terminar en agresiones, destaca.

"Empezamos con síntomas que a lo mejor son un poquito indetectables pero tenemos que estar alertas. Que el chico o el adulto empiece a tener problemas para dormir, es allí donde tenemos que estar alertas", sugiere.

Limna y Diana comparten también otras preocupaciones por la ausencia de actividades en los planteles escolares.

Para la futura socióloga, aunque no tuviera que ir toda la semana por ser una carrera semiescolarizada, encontrarse con sus compañeros y compañeras en el campus no se parece en nada a seguir el contacto mediante un dispositivo electrónico.

Menos cuando la atrapan sus problemas de concentración y no puede seguir la voz que desde un punto lejano da instrucciones a las pantallas oscuras que son sus compañeros.

Si algo pudiera proponer para mejorar esas reuniones, responde Diana, sería incentivar a quienes enciendan sus cámaras durante la clase.

UN AÑO SIN PRÁCTICAS DE LABORATORIO NI APRENDIZAJE REAL

Desde Hermosillo, Samuel Dojaquez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), una institución pública localizada en la capital sonorense, se ha quedado sin prácticas en los laboratorios de su escuela para un mejor aprendizaje de las maquinarias.

Su carrera se centra en aprender el funcionamiento, programación y mantenimiento de las máquinas que se utilizan en la industria maquiladora, uno de los principales sectores económicos en Sonora. Sin embargo, en todo el tiempo que va de la pandemia no se ha acercado a estos aparatos.

"Sentía que aprendía más en la escuela porque íbamos a los laboratorios, íbamos todos los días, entonces estábamos aprendiendo más. En cambio, ahorita, nomás veo una pantalla, escucho a un profesor hablar, no es lo mismo que estarlo haciendo tú. Son laboratorios con herramientas, maquinas industriales donde podíamos practicar, instrumentación que podíamos manipular y hacer cosas", cuenta en entrevista con La Silla Rota.

Desde que llegó el coronavirus a Sonora y a todo el país, las escuelas cerraron sus aulas y tanto estudiantes como maestros se tuvieron que adaptar a las clases en línea; sin embargo, esto ha sido más difícil para los maestros, que de igual manera repercute a los estudiantes.

De acuerdo con Samuel, algunos profesores se les ha dificultado con el uso de las plataformas y no han logrado adaptar las clases a una forma más dinámica. Incluso, algunos optaron simplemente por no impartir las materias.

"Muchos no manejan muy bien las aplicaciones de videollamada, las plataformas. Tenemos muchos problemas con eso porque a veces dicen que no reciben las tareas, pero si las enviamos, nomás que no saben usar la plataforma. Hay maestros que, por eso, mejor no dan clases, tengo un profe que nos ha dado como tres clases en lo que va del año y nos tendría que dar cinco a la semana", agrega el joven de 19 años.

Aunque los estudiantes son más tecnológicos y aprenden a usar más rápido estas aplicaciones, hay alumnos que no cuentan con computadora o internet, lo que ha causado algunas bajas en las universidades.

TAREAS SON MÁS DEMANDANTES

En Mérida, Leandro Deras González, al igual que los 507 mil 298 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior de Yucatán, continúa en confinamiento y tomando sus clases a distancia, sin embargo, a pesar de la corta edad, el tiempo que le dedica a cumplir con las tareas es más demandante que antes.

Su madre Cristina González explicó que todos los días a las 8 de la mañana, Leandro ve el programa "Aprende en Casa" y todos los miércoles a las 5 de la tarde tiene clases en línea, las cuales son alternadas con sus maestras de grupo y artes. A la par, a diario envían una lista de tareas vía WhatsApp.

Para ella lo más complicado de la nueva normalidad, es el cambio de emociones que implica estar lejos de la interacción de sus compañeros del aula:

"Muy frustrante, se logra sacar todo adelante y a mi hijo adelante, pero la carga emocional y física se convierte en insoportable muchas veces al día. Además, tienes que demostrar que todo está muy bien y echarle porras a tu hijo cuando ya no aguanta el encierro. Ha sido un cambio muy drástico, tiene montañas rusas de humor, extraña la escuela y los amigos", apuntó.

A la par, existe un grupo a nivel nacional que le apuesta al regreso paulatino a clases, se trata de "Abre tu escuela" y en Yucatán, Gabriela García Romero es su vocera.

A las madres y padres de familia que se sumaron a esta causa, les preocupa que el desarrollo académico y emocional de las niñas y los niños sea afectado por la falta de interacción y atención presencial en las aulas:

"Esto trae consecuencias innumerables, no solo a nivel de lo que están aprendiendo a distancia, también tiene que ver mucho de todo lo que se ha perdido y no va a regresar. La gente que se está yendo de las escuelas porque se tiene que poner a trabajar para mantenerse, entonces también hay deserción escolar y el abuso y la violencia en los hogares donde las madres tienen que salir a trabajar y los niños se quedan solos, habrá efectos socioemocionales", explicó.

Otra de las cosas que ponen en entredicho es si en realidad es viable esperar el plan de vacunación contra Covid-19 alcance a los maestros, ya que incluso sin ser considerados, miles de personas que trabajan en restaurantes, centros comerciales y demás, se exponen al virus y no están considerados como prioritarios para ser vacunados.

EL VIACRUCIS DE LA EDUCACIÓN EN CHIAPAS

Regina Hernández es una de las cerca de 1.8 millones de estudiantes que acuden a la escuela en Chiapas. A diferencia de muchos, ella cursa su tercer grado de primaria en una escuela de paga en esta ciudad, sin embargo, el adaptarse a la nueva forma de recibir educación a distancia, ha sido una tarea complicada.

Su madre, Sofía Vázquez, recuerda que al principio del confinamiento por la pandemia fue "duro" porque, a pesar de contar con internet, carecía de herramientas como una tableta electrónica o una impresora, las cuales tuvo que adquirir vía crédito en una tienda departamental. "No me quedó de otra, mi hijita no se podía atrasar", confiesa la ama de casa.

Sin embargo, lo más difícil fue adaptarse, pues primero tenía que estar "pegada" a su hija para que captara todo lo que los maestros le enseñaban. Luego, entre los quehaceres del hogar, la pedagoga de profesión ha tenido que velar por su hijo de 4 años, quien debería estar en segundo de preescolar, pero no lo inscribió porque, para ella, era mejor instruirlo por su cuenta.

"Espero que ya lo podamos inscribir a tercero de kínder, mientras tanto, compré libros y otros materiales didácticos para enseñarle y que aprenda, y gracias a Dios sí ha aprendido mucho, pero me ha costado", revela la mamá originaria de Ocozocoautla de Espinosa, municipio cercano a la capital de Chiapas.

Para Regina, de 8 años de edad, lidiar con la tecnología no ha sido fácil, y aunque ya se acopló, advierte que su sueño es regresar a su salón de clases. "Ha sido difícil para nosotros, pero también pienso que para mis maestras y maestros, pues cuando estamos en clases, de repente, tienen que levantarse un momento para atender a sus hijos", cuenta.

Con base en datos oficiales, de las 18 mil escuelas públicas del nivel básico existentes en la geografía local, el 80 por ciento se sitúa en comunidades rurales e indígenas que, además, son atendidas por grupos multigrados.

Mientras que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) advierte que en Chiapas solo el 30% de los hogares cuenta con conexión a internet, cuando la media nacional rebasa poco más de los 50 puntos porcentuales.

Asimismo, se estima que en acceso a "wifi" a través de telefonía celular mediante datos móviles, nuestro estado alcanza el 60%, cuando en entidades del Norte del país se habla del 80%.

LA CRUDA REALIDAD: CICLO ESCOLAR PERDIDO

Ante este panorama de pandemia y escaso acceso a internet y otras herramientas básicas para recibir educación a distancia, Susana del Carmen Hernández Antonio, docente de la Escuela Primaria Indígena "22 de Septiembre", ubicada en la colonia La Garita, municipio de en San Cristóbal de Las Casas, advierte que el ciclo escolar se debería dar por perdido, debido a que al menos en las zonas rurales e indígenas el avance fue poco o nulo.

Incluso, aclara que el cuadernillo elaborado para que los educandos avanzaran, está "muy limitado", y la realidad la han vivido cuando, una vez cada 15 días, le solicitan a sus 13 alumnos de tercero y 16 de cuarto grado que lleguen para entregar lo que han hecho y reciban más tareas, pero a ese llamado no acude ni la mitad. De hecho, destaca que al menos ocho alumnos ya no se aparecieron desde el año pasado.

"En los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de tener un celular, mucho menos una computadora o internet", asevera la entrevistada, quien comenzó a desempeñarse como maestra hace apenas un año, a la par de la llegada de la pandemia a México.

RETROCESO EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

En Ciudad Victoria, la suspensión de clases presenciales provocó en la familia de Ramón Castillo, un modesto burócrata de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, primeramente una riña entre los hijos y luego un desembolso no previsto, por lo cual hubo de conseguir un préstamo, que ahora no termina de pagar.

Después de esperar un par de meses y hacer el anuncio de que no había fecha para el retorno de los alumnos a las escuelas, se reanudo el ciclo escolar.

Y lo primero que provoco que en el hogar de Ramón Castilla e Isabel Arteaga es un pleito entre los hijos por usar la computadora que con esfuerzos y ahorros había adquirido Ramón para avanzar el trabajo, para hacer consultas y demás.

Luis Ramón, el mayor, por cursar el segundo grado de secundaria, reclamaba el derecho a hacer uso de esta. Enrique, el segundo, en quinto grado de primaria, alegaba que en la escuela le indicaban que las clases las tomara por internet y Gloria, la pequeña quien cursa el tercer grado de primaria, no se quería quedar atrás y también reclamaba una laptop.

Así que Ramón hubo de hacer un gasto de casi 40 mil pesos para comprar tres laptops, contratar un servicio de internet con capacidad para poder conectar las cuatro computadoras, el office, antivirus, mouse y demás exigencias para que sus hijos pudieran tomar las clases en forma digital.

Así que además del gasto de los uniformes, cuadernos, plumas, lápices, borradores y demás que no usan ahora tuvimos que comprar de un solo golpe tres computadoras, gastar de golpe 40 mil pesos, "pues si es un buen golpe, porque es algo que no teníamos presupuestado pero buenos ajustándonos el cinturón salimos del préstamo".

Pero el hecho de que los tres se encuentren en casa, significó para Isabel, la madre, un mayor gasto en la despensa pues debe tener más despensa, comprar más galletas, pan, fruta, "aún cuando están en casa se pasan el día dando vueltas al refrigerador, a ver que encuentran que comer. Todo el día tienen hambre".

Además, del gasto otro problema fue aprender el manejo de las computadoras, afortunadamente tengo un sobrino que sabe de estas cosas y les enseño y cuando se les atora algo lo llaman para que les ayude si se inhibió la máquina, comentó.

"Si en la escuela, en el aula los niños se distraen no ponen atención en casa aún más. Se distraen por cualquier cosa. Se aburren, o andan yendo y viniendo en busca de galletas o dulces o pelean entre sí", comentó, y añadió "yo no sé si habrán aprendido algo de las clases lo que si veo es que se pasan el día en la computadora ya la saben manejar bien. No se si estarán en clases o jugando".

Pero no es ese el único problema en la impartición de clases en forma virtual. También los maestros tuvieron que aprender a manejar una computadora, a dar clases mediante esta tecnología. A recibir y revisar tareas a través de este medio.

NO SE APRENDE IGUAL

"No se aprende igual por zoom que presencial... Hay interrupciones porque a varios (de sus compañeritos de clase) se les va la señal o porque a algunos se les olvida cerrar el micro", dice Elizabeth, una niña morelense de 12 años cuando le preguntan por sus clases en la nueva modalidad de educación a distancia.

"Escuchas a la maestra pero no es lo mismo, ahora tengo mucho más trabajo".

Eli expresa con mucha tristeza que Fátima, una de sus amiguitas, como otros compañeros, ya dejaron la escuela.

"La maestra nos dijo que ya no estarían en clase porque no tiene ni compu, ni teléfono y tampoco dinero para que puedan tener internet y por eso no pueden tomar clases", refiere la pequeña y añade "eso me hace sentir triste".

La pequeña extraña el salón de clases, el recreo, los juegos y ver simplemente a sus compañeros, también la dinámica de ir a la escuela y regresar a casa.

"Ahora solo los veo en la pantalla, los veo muy chiquitos y los veo de 9 a 12... después solo es tarea", menciona.

En una escala del 1 al 10, Eli siente que está aprendiendo un 40 por ciento de lo que en realidad debería aprender.

Cuando inició la pandemia Eli tenía 11 años y apenas llevaba un mes y medio en su nueva escuela (una escuela pública).

Estaban en proceso de adaptarse al cambio y de pronto el COVID la obligó a someterse a una modalidad que le movió el entorno como a todos; en su caso le complicó aún más la vida.

Ella enfrenta el síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales.

La falta de convivencia y contacto con sus compañeros y maestra, el encierro, el pasar mucho tiempo frente a una computadora y convivir sólo con su familia, la obligó a recrear su entorno escolar en casa.

"Nosotros le adaptamos un espacio para que se sintiera cómoda como en la escuela(...) pero al paso del tiempo notamos que algo estaba pasando... nos empezó a pedir loncheras, lapiceras, colores cuadernos y luego notamos que acomodaba esos objetos en hilera como lo hacían en su antigua escuela (en la primaria privada a la que acudía y de la que prefirieron sacarla porque los directivos permitieron conductas inadecuadas hacia Eli)", contó Elizabeth Popoca Silva, madre de la pequeña Eli como le dicen sus padres.

Y luego poco a poco Eli se apoderó de la sala; y pronto casi toda su casa era una escuela, todo el día.

Su terapeuta explicó que ella solo trataba de cumplir sus ausencias "interacción con sus compañeritas y compañeritos, la sensación de pérdida de compañeros como Fátima y sus antiguos amigos, y la necesidad de una aula, de su espacio".

Sus padres, que un mes y medio antes de la pandemia determinaron cambiarla de escuela privada a una pública en busca de un sistema que le fuera adecuado para garantizarle un ambiente adecuado para sobrellevar su padecimiento.

Hoy están preocupados por las lagunas en el sistema educativo que se ha implementado por la SEP para sacar adelante el ciclo escolar.

"Nos mandan todo un esquema y material que nosotros como padres como podemos y de acuerdo a nuestras capacidades vamos interpretando y explicando pero ni todos los padres tenemos la misma paciencia ni la misma preparación para llevarlos al mismo nivel", Popoca Silva.

EL RETO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN NUEVO LEÓN

Nina Guadalupe Robledo estudia el último semestre de preparatoria y está a punto de aplicar el examen de admisión para buscar un lugar en la Facultad de Medicina, y asegura que la gran mayoría de sus compañeros presentan problemas de aprendizaje, no comprenden, no captan y se dificulta entender las clases.

"Es desesperante, los maestros se ponen intransigentes con los trabajos, exigen creo yo, más que en clase presencial, hay tensión, nervios", explica.

Y aunque Nina es de las llamadas estudiantes nerd, que capta y aprende bien, que lee y se documenta, se ha visto en la necesidad de pagar ocho mil pesos para tomar durante un mes lo relacionado a medicina y el examen de ingreso.

"Muchos de mis compañeros y compañeras no harán examen para ingresar a facultad, están temerosos de no pasarlo, están indecisos y prefieren esperar mejores tiempos, cuando pase la pandemia", añade.

Tercia su madre Lizeth:"Tuve que pagar ese curso de asesoría para el examen, se me ha enfermado por la tensión del encierro, a mi y a mi esposo nos dio el virus, ha sido un años difícil".

Su esposo perdió el empleo en una empresa local, tiene siete meses sin entrada económica y sobreviven con el sueldo de Lizeth, quien labora en el sector público federal.

"Nina es muy buena estudiante, quiere ser y será doctora, Haremos esfuerzo luego de concluir su carrera por enviarla al extranjero, allá que se desarrolle, pero sus compañeras de prepa si que están tornando y algunas no estudiarán el próximo semestre ni entrarán a facultad ", añade.

Renuente a hablar el esposo de Lizeth, apenas balbucea unas palabras y espera encontrar empleo o que la empresa reabra sus puertas. Mientras sufre las secuelas del covid, la falta de empleo y una depresión que le ha quitado el hambre y que les preocupa en la familia porque ha bajado ocho kilos.

Con información de Juan Manuel González, Eduardo Rubio, Marlene Valero, Claudia Arriaga, Chistian González, Arnoldo García, Estrella Pedroza y David Casas