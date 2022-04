"Nos traicionó": así fue el plagio de Patricia Armendáriz a becaria chiapaneca

La afectada no procederá legalmente contra Patricia Armendáriz, diputada de Morena, por el plagio de un proyecto para impulsar a artesanos; advierte que hay "una ley divina". Foto Patricia Armendáriz

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Luego de que se hiciera público el plagio en el que incurriría la empresaria y legisladora morenista Patricia Armendáriz sobre un proyecto de una plataforma para impulsar a artesanos y artesanas de México, Valeria Torres Castillo, ex becaria de la UNAM, advirtió que no procederá de forma legal, sino que todo "caerá por su propio peso; ahí está la ley divina".

TAMBIÉN LEE: AL ALZA DESAPARICIONES EN LA RUTA DEL NARCO EN CHIAPAS

Hace unos días, la emprendedora chiapaneca y egresada del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez evidenció en redes sociales e, incluso, le reclamó a la diputada federal, originaria de Comitán, Chiapas, por haberse apoderado de un proyecto que formó parte de un concurso el año pasado, que ella misma organizó, supuestamente, para apoyar el emprendedurismo local.

En una entrevista con La Silla Rota, la denunciante lamentó que, hasta la fecha, la "ex tiburona" del programa "Shark Tank México" no le haya dado la cara, y solo se limitara a responder mediante un tuit: "Estimada Valeria, efectivamente recuerdo tu proyecto. Coincide ahora con uno que estoy haciendo, pero es muy diferente porque es para premiar obras de artesanas destacadas. Pero la pasión de las emprendedoras la debemos aprovechar, me encantaría incorporarte a este proyecto. Búscame".

Búscame Valeria del Carmen Torres Castillo (@Valtorrcasti) pic.twitter.com/tIRQkeNWF2 — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) March 31, 2022

CRÓNICA DE UN PLAGIO ANUNCIADO

Como cada año, Patricia Armendáriz lanza una convocatoria abierta para el concurso llamado "Mujer emprende", cuyos requisitos para las participantes son llenar un formulario en Google y enviar un video donde se explica, a detalle, el proyecto.

En esa ocasión, Valeria le apostó a ganar, pero como no fue elegida, continuó por su cuenta; sin embargo, no lo ha echado a andar al 100 por ciento porque carece del recurso suficiente para hacerlo.

De hecho, ella cuenta que la inquietud nació luego de que, por medio de una beca de la UNAM, a través de la Fundación Kelloggs, visitara comunidades rurales, donde se dio cuenta de que había muchas creaciones o productos qué apoyar y hasta exportar, pero que requerían de un canal que se los facilitara. Inclusive, para establecer un plan de negocios, Valeria ocupó cerca de nueve meses.

Además, se sumó un "ingrediente" especial para pensar que su plataforma sería un éxito: la llegada de la pandemia por la covid-19, misma que "golpeó" económicamente a miles o millones de personas.



"Compartí todo esto (la denuncia) como una situación personal, pero muchas personas me dijeron que lo hiciera público, por eso lo hice, y nunca pensé que todo esto fuera a trascender", explicó Torres, a quien le parece extraño que, hace un año cuando concursó no fuera tomada en cuenta, y ahora el mismo proyecto sea utilizado por la legisladora chiapaneca.

Valeria dijo que se siente decepcionada, porque no solo se trata de una paisana con un alto alcance de influencia, sino de alguien que ocupa un cargo de elección popular, "pero nos traicionó, es una decepción".

De lo que está convencida, advirtió, es que su proyecto seguirá, aunque sabe que tendrá que hacerle algunos "ajustes" y que será complicado porque, en primera, no es empresaria y tiene que tocar muchas puertas, debido a que sabe lo que es acudir a una dependencia de gobierno y que le respondan: "No hay recursos".

"¡Pues bueno, que ella ayude a algunos, y yo a otros! Pero, insisto, no se me hizo correcta su falta de ética profesional, de valores, porque yo la admiraba (...) Nos traicionó".

















rst