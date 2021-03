"Nos están arrancando el salario a pedazos"; jubilados ISSSTE Sonora

HERMOSILLO.- Pensionados y jubilados de distintas dependencias federales, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se manifestaron este viernes para rechazar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el pago de su pensión en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salario mínimo.

Diferentes grupos, miembros de la Alianza Estatal de Jubilados y Pensionados Federalizados en Movimiento A.C. se aglomeraron en distintos puntos del estado, principalmente en Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo.

En la capital sonora los manifestantes partieron desde la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, hasta llegar a Palacio de Gobierno, con una caravana de automóviles, para prevenir contagios de covid-19.

Portaban mensajes en sus vehículos y cartulinas con las leyendas de "No a las UMAS, sí al salario mínimo", "Fuera la Suprema Corte" y "Salinas nos jodió, Calderón nos jodió, Peña Nieto nos jodió más, SCJN cómplice".

Fue el pasado 17 de febrero cuando los magistrados de la SCJN resolvieron un tope máximo de 27 mil pesos mensuales a las pensiones, que se deberán calcular con base a la UMA y no al salario mínimo.

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación determinó, en sesión remota, que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario", dicta el fallo.

Con ello, de acuerdo con los manifestantes, no les aumentará el pago de su pensión, si aumenta el salario mínimo en México, lo cual sería de ayuda para estos derechohabientes.

AFECTARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES

La líder de la asociación Alianza Estatal de Jubilados y Pensionados Federalizados en Movimiento A.C. en Sonora, que aglomera a más de 2,700 derechohabientes explicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el pago de las pensiones en UMA y no en salario mínimo afectará la calidad de vida de los adultos mayores.

En entrevista con La Silla Rota, María Eugenia Rodarte detalló que desde 2017 se le ha ido reduciendo el pago de su pensión de hasta 1,700 pesos menos, a diferencia del precio de la canasta básica que cada vez va en incremento.

"Desde 2017 nos han estado arrancando poco a poco el sueldo, alrededor de 1,700 pesos mensuales lo que están dejando de pagarme desde ese año, desde que nos pagan por UMA y la canasta básica aumenta día con día, la gasolina, todo", agregó.

La enfermera jubilada señaló que, además de los gastos de comida y servicios, los adultos mayores deben de pagar sus medicinas, porque el ISSSTE no cuenta con ellos en las farmacias, especialmente para las personas diabéticas o con hipertensión.

La mayoría de nosotros somos adultos mayores de 60 años, tenemos enfermedades crónico degenerativas, y en el ISSSTE nos dan las recetas, pero no hay medicamentos, nosotros los tenemos que comprar para sobrevivir, nuestra calidad de vida se va bajando, con muchas consecuencias", dijo.

Maru Rodarte, como es conocida, detalló que la Alianza Estatal de Jubilados y Pensionados Federalizados en Movimiento A.C. entregó un pliego petitorio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso del Estado y al delegado del ISSSTE para que los escuchen y den marcha atrás a la resolución de la SCJN.

"Dijo López Obrador que nos iba a compensar, pero que la UMA no iba a desaparecer, pero que nos iba a compensar con lo del Seguro Social (IMSS), pero no creemos en eso. Lo que queremos es que no firme esta resolución, si no... ya nos amolaron", concluyó.