“Nos dejaron un estado prácticamente en quiebra”: Blanco a EPN

Tras agradecer el legado que deja a los morelenses, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, le dijo al Presidente Enrique Peña Nieto que Graco Ramírez le dejó un estado en quiebra e inseguro.

“Señor Presidente Enrique Peña Nieto, le reitero nuestra más cordial bienvenida, nos sentimos orgullosos de que visite nuestro territorio a pocos días de concluir su gestión, agradecemos el legado que deja a nuestra población con la entrega de esta magna obra que sin duda nos ayudará a generar mayor inversión y confianza, mismas que se perdieron por el clima de inseguridad que el anterior gobierno nos heredó, al igual que un estado prácticamente en quiebra”, dijo Blanco.

Adolescente escapa de DIF Morelos por presuntos abusos

Durante la visita que Peña Nieto hizo a Morelos para inaugurar la Autopista Siglo 21, el mandatario morelense expresó que su gobierno trabaja para recuperar la paz social en la entidad.

“Por nuestra parte estamos trabajando para recuperar la paz social en Morelos, el estado de la Eterna Primavera, el cual no tenga duda que habremos de consolidar como un digno anfitrión del mundo con el apoyo del sector público y privado, reactivaremos la infraestructura y obra social con acciones de alto impacto.

“Señor Presidente, el estado de Morelos es su casa, agradecemos su visita, muchísimas gracias”, expresó el gobernador.

Trabajamos en recuperar la seguridad y paz en Morelos; con el apoyo del sector público y privado, reactivaremos la infraestructura y obra social con acciones de alto impacto para beneficio de la ciudadanía. pic.twitter.com/LAgGPOjCBd — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 26 de noviembre de 2018

Pide rector de la UAEM apoyo a EPN para rescate financiero

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregó un documento al Presidente Enrique Peña Nieto en el que le plantea la urgencia del rescate financiero de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

“Me tocó saludar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y pues le hice ver la petición, respetuosamente, de que necesitamos el apoyo de urgencia, de manera urgente, y le entregué oficialmente un escrito, firmado por un servidor donde le hacemos patente la urgencia del recurso económico para nuestra universidad.

“Me dijo que ya lo estaba canalizando, que, pues él ya estaba por irse esta semana, pero que lo tenía presente”, dijo el Rector de la UAEM.

El documento fue entregado por el Doctor Urquiza durante la visita de Peña Nieto a Morelos donde inauguró la Autopista Siglo 21 en la zona sur del estado.

Ahí también el rector de la UAEM solicitó nuevamente su intervención a legisladores locales y federales para el rescate de la Universidad.

“Lo aproveché para comentarles a los diputados federales, tenemos todo el apoyo tanto de los diputados locales, como federales, tanto con el problema actual, como con el presupuesto del 2019, ellos me están apoyando mucho, no me están dejando solo por esa parte, igual gobierno del estado igual nos está apoyando mucho”, dijo el Doctor Urquiza.

El Rector recordó que la UAEM no cuenta con los recursos necesarios para el pago de la segunda catorcena de noviembre a sus poco más de 6 mil trabajadores, ni para el pago de los aguinaldos.

“No hay para la catorcena, ya lo expresé al gobierno del estado y pues está el compromiso de ellos con la firma del convenio del deudor solidario para poder salir adelante.

“Es el compromiso que hubo con la firma del convenio, pero tenemos que buscar una alternativa en conjunto con el gobierno del estado”, expresó.

Asegura EPN que en su sexenio se generaron 4 millones de empleos

De visita en Morelos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que durante su Sexenio se generaron 4 millones de empleos gracias a que México se convirtió en uno de los destinos más confiables del mundo.

“Lo he señalado en distintos eventos, nos propusimos construir 52 nuevas autopistas, de las cuales 49 prácticamente están concluidas y tres más están por terminarse en las siguientes semanas, pero sí dentro del ejercicio fiscal de este sexenio. De esta manera, estas 52 autopistas, 80 carreteras federales que fueron ampliadas, modernizadas, pues es algo que nos permitió generar una mejor conectividad entre las distintas regiones del país y con ellos también asegurar mayor competitividad.

“¿Qué significa ello? Asegurar que nuestro país se siga consolidando como un destino confiable a las inversiones para que siga llegando inversión productiva que genere empleos. No es casual que a lo largo de estos seis años se haya generado una cifra histórica de empleos, más de 4 millones de empleos, consecuencia precisamente de haber puesto a México como uno de los destinos más confiables de todo el mundo. Sin duda es una de las razones por la cual nos congratulamos”, dijo Peña Nieto.

El presidente visitó Morelos para entregar la Autopista Siglo 21 que comunica el Golfo con el Pacífico y cruza por esta entidad.

“Una de las obras sin duda bien importantes, emblemáticas y de especial relevancia dentro de este eje carretero que comunica al Golfo con el Pacífico dentro de la geografía nacional Inaugurar formalmente esta gran carretera que acerca sin duda la región del Golfo con el Pacífico, se vuelve una carretera bien emblemática”, expresó.

mvf