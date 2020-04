Nombran a bebé "Gatell Covid" en Coahuila

En la ciudad de Monclova, Coahuila epicentro de un brote de covid-19 un recién nacido habría sido registrado con el nombre de Gatell Covid Chávez.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Con siete días de nacido los padres del pequeño acudieron al Registro Civil para nombrar al bebé Gatell Covid Chávez Lizárraga.

Cabe mencionar que aunque en México existe una lista de nombres prohibidos, covid no está en el documento, al ser una enfermedad nueva.

Al parecer dicho nombre todavía no está en la lista de prohibidos, por lo que el Juez no tuvo ninguna abstención, sin embargo, el Registro Civil de Monclova todavía no confirma dicha acción.

Actualmente en Monclova hay 78 casos positivos de covid-19 y 8 muertes.

Con información de El Sol de Laguna

(Karla Alva)