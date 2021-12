Noche de rábanos, una peculiar tradición muy oaxaqueña; realizan cosecha

OAXACA.- Las manos de don Serafín Florencio arrancan con fuerza el rábano sembrado en el bosque El Tequio, espacio en donde, en la víspera de navidad, son cosechadas 12 toneladas de este tubérculo.

Así, de esta manera, cosquilleando entre los surcos, decenas de hortelanos van preparando la Noche de Rábanos, una peculiar tradición que se desarrolla desde hace 124 años en la capital de Oaxaca.

Con el sol a plomo, hombres, mujeres y niños, van recogiendo el producto que más tarde servirá para forman figuras espectaculares. En años anteriores hay rábanos que llegan a medir más de 20 centímetros y pesar más de 5 kilos. En esta ocasión fue diferente, ya que debido a la incertidumbre en torno a la realización del evento, no se realizó la siembra en el tiempo adecuado para que pudieran tener mayor desarrollo.

"Hasta las plantas saben que estamos en pandemia, esta triste la cosecha, esta escaso, no es como otros años que hay bastante. Esta muy salteado, muy ralo, no es como debiera de ser. Como esta escaso, están delgados, no hay rábano grueso. Para mí la obra que vamos a presentar será el año del milagro, vamos a tener que hacer milagros porque es muy poco el rábano", expresa Serafín Florencio Muñoz uno de los hortelanos inscritos al certamen.

Fue apenas la semana pasada cuando la Secretaría de Turismo de Oaxaca anunció la Noche de Rábanos luego de que el año pasado quedara suspendida debido a la presencia del virus SARS COV2 (Covid-19).

Como es costumbre llegado el 23 de diciembre las y los hortelanos instalan sus puestos en torno al zócalo capitalino para exponer las piezas trabajadas días antes. Costumbres, tradiciones, personajes históricos o emblemáticos de Oaxaca, figuras fantásticas, mágicas o míticas, que hablan de la riqueza de la entidad, forman parte de las temáticas.

Don Serafín Florencio Muñoz, lleva cincuenta años siendo parte de esta tradición. Él tiene nítido el recuerdo de sus primeras participaciones. "Yo me recuerdo cuando niño anduve aquí con mis padres en paz descansen. Iba con ellos a la vendimia en el zócalo porque eso era antes. Me atrevo a decir que llevo 50 años participando", explica.

En este año fue cosechada hectárea y media con 12 toneladas de rábano bartender. En total se inscribieron 22 concursantes con la figura de rábano tradicional, 16 en categoría inscrita, 8 en flor inmortal, 7 en totomoxtle natural y 6 en totomoxtle decorado; mientras que en la categoría infantil de 6 a 8 años hay 10 inscritos y de 9 a 12 años hay 18 inscritos.

En este 2021 se corría el riesgo que no se hiciera la Noche de Rábanos, pero hubo un acuerdo entre el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el gobierno del estado para que se pudiera efectuar.

