No voy a reuniones de seguridad porque ahí no se toman decisiones: Sinhue Rodríguez

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, aseguró que no ha ido a una sola reunión matutina de seguridad, por lo que consideró que las cifras ofrecidas este martes por el gobierno federal son falsas, ya que en los datos aparece que fue 5 veces a las reuniones.

En entrevista, el mandatario guanajuatense indicó que no asiste porque ahí no se toman decisiones respecto a la seguridad de la entidad.

"Yo digo que es falsa esa información, (...) porque aparece que he ido tres veces y no he ido a ni una, falsos los datos, no he ido ni iré (...) porque ahí no se toman las decisiones", lanzó el panista.

Aprovechó para informar que a partir de hoy regresa la Marina al estado de Guanajuato, pues es una institución que pidió en varias ocasiones que no le quitaran.

Hoy llega un primer grupo de 100 elementos de Operaciones Especiales y en enero reforzarán más efectivos, dijo tras señalar que esta información se la confirmó el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Semar.

Comentó que las reuniones diarias son de seguimiento y sólo se da el parte informativo. Ahí está personal del general de la Zona Militar, de Policía Federal de Caminos, Policía Estatal, Guardia Nacional y secretario de Gobierno, y por ello sólo envía a su secretario de Seguridad.

Indicó que este tema parece ser más bien un tema político, ya que –dijo- están nerviosos por los cambios que va a hacer López Obrador en el gobierno federal.

Recalcó que existe una intrincada colaboración y por ello puede hacer el anuncio de la llegada de la Marina, acción que agradeció al presidente López Obrador.

Apuntó que a las reuniones a las que sí asiste son en la que participan elementos de Operaciones Especiales del Ejército y Grupos de Operaciones Especiales de Marina, y como la que tendrá mañana con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, ya que ahí se delinea la estrategia de seguridad y se ven temas de inteligencia.