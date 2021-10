"No voy a rendirme hasta encontrar a Zayra"; cumple un año desaparecida en Oaxaca

OAXACA.- Leticia tiene el corazón destrozado y al mismo tiempo el coraje entero para mantenerse en pie y no rendirse en la búsqueda con vida de su hija Zayra Morales Loyola, que este 23 de octubre cumple un año de haber sido desaparecida en Xochitlalpilco, Huajuapan de León.

"Me pongo de pie porque no pierdo la fe y esperanza de volver a ver a mi hija. Mi corazón dice que la voy a volver a ver. No sé cuándo, no sé en dónde, será cuando Dios lo diga", expresa.

Para ella, la injusticia y la impunidad se volvieron un costal pesado que ha hecho que las investigaciones no avancen.

Ha sido lo mismo desde el primer día, el calvario que hemos vivido. Así se fue pasando el tiempo. Las autoridades dicen que están trabajando, que están en eso. Creo que sólo nos dan largas. Nos dicen que es prioritario, que es trascendental, que están en eso, y así ya se fue un año

Si algo ha sostenido a Leticia en pie -afirma- es la esperanza de ver con vida a su hija y la necesidad que tienen de ella sus dos nietos

Esta fuerza me la están dando sus hijos, estos niños me tienen de pie, estos niños me necesitan mucho. Yo tomé el papel de mamá. Los estoy cuidando, protegiendo para que no les pase nada. En todo estoy, en su escuela, con esta nueva tecnología tuve que aprender algo, no mucho, pero algo para ayudarles en la computadora y ponernos en las clases. Ellos son mi fuerza, son mi esperanza y fortaleza

Madre que sale a gritar y a pedir justicia por el caso de su hija Zayra Leticia Morales Loyola desaparecida el 23 de octubre del 2020 en el estado de Oaxaca. pic.twitter.com/JDBCH2E9GT — Ashkaaaaa.11 (@ashhksm) March 9, 2021

Hasta el momento, las tres personas vinculadas a proceso siguen gozando del derecho de guardar silencio y no aportar mayores detalles de la joven. "Ellos han guardado silencio, no sé si sea una estrategia, no sé a que se deba que no han hablado, no han dicho nada, estamos en ceros".

Aprenden a los hermanos E. S. M. y J. C. S. M., señalados como probables responsables del delito de desaparición en agravio de Zayra Leticia Morales L., cometido en Huajuapan de León. Se sabe qué la joven mantenía una relación sentimental con sobrino de ex gobernador de Oaxaca. pic.twitter.com/nHvL0acpEn — La Garrapata S-22 (@LagarrapataS22) December 17, 2020

La última vez que habló con la fiscalía fue en agosto pasado, no hubo ninguna novedad. Por su parte, la familia continúa en la búsqueda por cuenta propia, colocando lonas, pidiendo en redes sociales seguir compartiendo la foto de Zayra y realizando movilizaciones para evitar que el caso sea echado al olvido.

A un año no han hecho nada, a un año no hay noticias de mi hija, a un año sólo recordarla y recordarles a las autoridades que hagan su trabajo. NO quiero que sea un caso más de los que existen, que así se quedan, pasan los años y queda la impunidad

Será este 23 de octubre cuando la familia acompañada por colectivas feministas ubicadas en mixteca realizará una marcha desde la agencia municipal hacia el palacio de Huajuapan de León.

