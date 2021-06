"No voy a perseguir a Corral": Maru Campos, candidata electa de Chihuahua

Chihuahua.- María Eugenia Campos Galván, de la coalición Nos Une Chihuahua (PAN-PRD), es la virtual ganadora de las elecciones del domingo por lo que será la primera gobernadora del estado. Aseguró que cuando asuma el cargo no habrá persecución contra el actual gobernador, Javier Corral, y que espera que la transición sea con profesionalismo.

En entrevista con La Silla Rota, Maru Campos aseguró que no usará el fuero como un refugio ante la vinculación a proceso que enfrenta por presuntamente haber formado parte de la "nómina secreta" del exgobernador César Duarte Jáquez, y destacó que va a iniciar su mandato sin ningún lastre.

Los chihuahuenses eligieron a Campos Galván en las urnas, pues tiene una amplia ventaja frente a su contrincante Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de Morena.

Los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares muestran que Maru Campos obtuvo el 43.95% de los votos, por encima del 31.1% de Loera.

La panista dijo sentirse muy honrada de haber roto el techo de cristal en Chihuahua, pero también resaltó que es una gran responsabilidad con los ciudadanos que confían en ella.

- ¿Cómo se siente de ser la primera mujer que gobierna Chihuahua?

Híjole, muy honrada, pero con una gran responsabilidad, porque imagínate nada más las expectativas que se han generado y la necesidad de llegar al gobierno y dar resultados.

Yo creo que obviamente los chihuahuenses han estado muy cansados con los últimos gobiernos y van a poner muchas expectativas en una servidora.

- ¿Qué le depara a Chihuahua bajo su gobierno?

Sin duda un gobierno cercano, que esté cerca de los municipios, que esté cerca de los chihuahuenses, un gobierno capaz, que no estemos generando nada más acciones por generar acciones, sino que se generen proyectos que realmente le sirvan a la población y sí cercano, capaz y responsable. Sin ocurrencias, sin improvisaciones.

- ¿Maru, qué cree que llevó a los chihuahuenses a volcarse en las urnas a su favor?

Fue, yo creo, una posición que le pedimos a los chihuahuenses de defensa por Chihuahua, de que no se violentaran nuestros derechos.

Tú sabes que aquí en Chihuahua se sintió mucho el tema del agua, el tema de que el gobierno federal, la guardia nacional le quitara el agua a los chihuahuenses y bueno, los chihuahuenses estamos muy sensibilizados con este tema de la defensa de nuestra tierra, de nuestra libertad, de nuestra gente, del agua, por supuesto.

Yo creo que fue una mezcla de tener, no miedo, pero sí de defender a nuestra tierra de Morena, de la 4T y por otro lado saber que una servidora había dado buenos resultados a Chihuahua capital en cinco años de gobierno.

- Las cifras del PREP y las que tú mostraste son claras, pero su contrincante de Morena también salió a decir el domingo que él ganó, ¿teme que trate de impugnar la elección?

No, ya no, a ver si quiere impugnar, pues adelante, pero hay una ventaja muy holgada como para que pueda decir que va a impugnar.

Pero sí, todavía hasta ayer en la noche estaba diciendo que había ganado, cuando el PREP era ya muy claro, cuando teníamos las noticias ya del Instituto Estatal Electoral, de su propia presidenta, diciendo que yo llevaba la delantera.

- ¿Cómo cree que va a ser la transición de gobierno con Javier Corral?

Yo confío en que va a ser una transición con transparencia, profesional, donde realmente podamos convivir y cohabitar para sacar el mejor diagnóstico para los chihuahuenses.

- ¿En qué condiciones cree que va a recibir el gobierno?

Pues hay una deuda muy alta, por lo menos son 50 mil millones de pesos de deuda a corto plazo, más otros pasivos que no están contabilizados.

Y un alto costo de no haber hecho, no nada más por este gobierno, por este quinquenio, sino por otros gobiernos, pues tenemos municipios que parece que fueron detenidos en el tiempo, que no tienen infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico, entonces hay muchísimo que hacer.

- Maru, ¿a Javier Corral lo va a perseguir por los señalamientos que hizo?

No, no lo vamos a perseguir porque me voy a ocupar de hacer lo que a los chihuahuenses les preocupa que hagamos y no les preocupa que persigamos a Javier Corral, les preocupa la seguridad pública, la reactivación económica, la salud y en esa materia vamos a trabajar.

- Ahora que es gobernadora electa, ¿qué sigue con la vinculación a proceso que tiene?

Vamos a seguir con ese proceso judicial que yo agradezco realmente que existe porque voy a poder probar mi inocencia, vamos a descargar las pruebas y vamos a poder terminar este proceso antes de que empecemos la gubernatura.

No me voy a refugiar en el fuero, eso es importante decirlo, y yo le voy a dar a los chihuahuenses una respuesta de esta situación, van a conocer la verdad, pero sobre todo les voy a dar a una gobernadora que no tenga atrás ningún lastre, ninguna duda de limpieza o de transparencia.

- ¿Ya entregó los resultados de los peritajes de las firmas y las pruebas que tenía para demostrar que no participó en esto que se le acusa?

Tengo entendido que sí, los abogados ya deben de haberlos entregado al poder judicial.

- ¿Cómo cree que va a ser la relación con el gobierno federal? ¿considera que el presidente López Obrador es un peligro para Chihuahua?

Yo creo que es el presidente de la República y debemos tener una relación con él de gestión, de comunicación, no de confrontación. Tenemos que buscar los mejores canales para llevar una buena relación con él.

- ¿Qué le diría a los chihuahuenses, tanto a los que votaron por usted como a los que no?

Que voy a gobernar, por supuesto por todos los chihuahuenses, no importa si votaron por una servidora o no. Tengo claro que tengo que gobernar por todos, pero sobre todo que tengo que trabajar de la mano con los alcaldes que no son de extracción panista o de extracción del PRD, estamos trabajando por la misma causa que es Chihuahua.

- ¿Cómo ve la situación para el PAN en el estado?

No te creas, yo creo que es una buena situación, nos llevamos carro completo en la capital, en algunos otros municipios o distritos, pero vamos a tener que mantener alianzas, darles seguimiento a ellas para poder gobernar, pero no puedo decir que todo el estado esté pintado de azul.

