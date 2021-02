No votaré por el Frente, dice exvocero de Zavala

Jorge Camacho, quien era el vocero de la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala, reiteró que su voto para los comicios del próximo 1 de julio no serán para la coalición "Por México el Frente".

De igual manera, Camacho dijo que no tiene idea por qué candidato votará la aspirante independiente a la Presidencia de la República.

La coalición, que es integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), tienen como candidato a Ricardo Anaya.

Zavala hasta el momento no ha dicho a qué candidato le dará su voto, si se unirá con alguno de ellos o si se mantendrá alejada de los comicios.

"Margarita hoy, en México, está por encima de los partidos y de los candidatos. Ahora ella tiene la libertad de aportar sus valores y convicciones políticas sin las cadenas de la inequidad del proceso para las candidaturas independiente. No sé por quién va a votar ella, no sé cuál será el fin último del esfuerzo que Margarita realizó, lo que sí se es que yo no voy con el Frente", apuntó Camacho en un comunicado.

cbl