No volver a un Tamaulipas violento, reclama sociedad civil a Verástegui Ostos

CD. VICTORIA.- El candidato de la alianza Va Por Tamaulipas, César "Truko" Verástegui, presentó sus propuestas y proyectos de crecimiento y desarrollo a los victorenses quienes reclamaron no volver a un Tamaulipas violento.

Ante empresarios del ramo del comercio, industria, del sector agropecuario, turístico y otros Verástegui Ostos presentó los principales objetivos que trabajará durante su gobierno para reactivar la economía local.

Los empresarios y demás representantes de la sociedad civil reafirmaron su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno de César Verastegui con quien coincidieron en su propuesta de defender a Tamaulipas.

Asimismo reconocieron el trabajo que éste ha hecho en materia de seguridad a la vez que reiteraron que no quieren volver a los tiempos de un Tamaulipas violento.

"Tengo la capacidad, tengo la experiencia y sé que es lo que le interesa a la capital, en el tema de agua, de infraestructura, es un interés personal quitar el estigma de lo que muchos compañeros comentan", dijo.

En este encuentro estuvo también como invitado el ex senador Javier Lozano Alarcón, quién comentó: "me da mucho gusto ver que pasamos del Tamaulipas con Madre a defendamos Tamaulipas; porque, sí están con madre, pero ahora tienen que pasar al siguiente paso, a defender lo mucho que han construido".

El ex alcalde Álvaro Villanueva Perales y la empresaria Denisse Hernández fueron los encargados de dar las palabras de bienvenida al candidato en este encuentro; también compartieron su testimonio y palabras de respaldo a Verástegui Ostos, los empresarios; José Calanda Montelongo, Arturo Ochoa Hinojosa, Eduardo Rodríguez Berlanga y Mauricio Etienne Llano.

Por otra parte, María de Jesús Castillo Torres, primera legisladora de Morena en el Congreso del Estado sostuvo que Américo Villarreal Anaya no era el candidato adecuado para disputar la gubernatura.

"Mis respetos como médico, pero como político le falta, no tiene cualidades. En este caso yo votaré por la persona, nada tiene que ver el partido. Yo apoyo y votaré por Truko Verástegui, es el mejor", expresó.

Agregó, "Américo no me parece viable para la gubernatura. Hay personas que tienen más conocimientos y, en Morena, no se les dio la oportunidad porque desde México nos lo impusieron. Por esa razón no lo apoyo".

La ex diputada local morenista aseguró que apoyando a El Truko se podrá dar continuidad para que en Tamaulipas las cosas marchen mejor.

Consciente de que Américo Villarreal Anaya, como Senador y como Presidente de la Comisión de Salud en el Senado, nunca aportó nada bueno ni vio por la salud de las familias tamaulipecas.

Por esa razón hizo una recomendación para los votantes al evaluar a los candidatos, "analicen muy bien las propuestas, los resultados, la experiencia y la capacidad para dirigir, es el destino de los tamaulipecos lo que está en juego".

