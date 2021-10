"No vine a Guerrero a ver la venta de niñas, no es la regla": AMLO +video

"Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: '¿A ver qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas? ¿lo de la prostitución de niñas?... no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo por Guerrero.

Al participar en el Plan de Apoyo a Guerrero, López Obrador aseguró que la venta de niñas no es la regla en las comunidades, sino la excepción y dijo que hay una campaña de desconocimiento en los pueblos.



En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?, entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas

#VIDEO | "La pregunta que me hacían es ¿viene a ver lo de la venta de niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso ¿Qué acaso la prostitución solo está con los pobres? Es que es muy enajenante el manejo de la información", publica @azucenau pic.twitter.com/veWNbTstHo — La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2021

El sábado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que durante el encuentro con el presidente abordaría la problemática de venta de niñas.

"Lo vamos a tratar (la venta de niñas) con el presidente, y también tenemos muchos otros temas", dijo.

Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio, acusado de delitos sexuales, se comprometió a acabar con la venta de niñas en la entidad, práctica que se da en comunidades de Guerrero.

No quiero que me vendas", recuerda Eloína Feliciano que le pidió a su madre. Pese a sus súplicas fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compra y venta en el mexicano estado de Guerrero. https://t.co/NHfsrDozrs#México #DerechosHumanos pic.twitter.com/8RUyTvw7XK — Hispanos Press (@HispanosPress) May 23, 2021

El pasado 21 de mayo, AMLO pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas, toda vez que la venta de niñas no es una práctica de usos y costumbres, advirtiendo que pensar lo contrario es racista, ya que sucede en todas las clases sociales.

Lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe estigmatizar a las comunidades indígenas

Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas, usos y costumbres, que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado

El 26 de agosto reiteró que "esto no es uso y costumbre, son cuestiones distintas [...] No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan.

#VIDEO ¿USOS Y COSTUMBRES? Publimetro entrevistó a lectores para conocer su reacción ante la respuesta del presidente @lopezobrador_ sobre la investigación realizada en torno a la venta de niñas y matrimonios forzados en Guerrero pic.twitter.com/5e3ZAlM9ez — Publimetro México (@PublimetroMX) August 27, 2021





