"No tienen madre", turistas que lleguen infectados: gobernador

El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, aseguró que hay personas de Jalisco que dieron positivo a coronavirus y viajaron a la entidad para resguardarse, ''no tienen madre''.

En un video que circula en redes sociales el mandatario estatal se dijo disgustado y desconcertado de que los visitantes no atendieron el llamado de las autoridades de quedarse en casa para evitar la propagación de la pandemia.

#LaEraM Gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, anunció medidas fuertes para evitar la llegada de personas contagiadas por #Covid19 un mandatario que toma medidas ejemplares. "No vamos a permitir que vengan a contagiarnos" ?? #LaEraMediáticaNoticias @CEOMarcosOrtiz pic.twitter.com/R320txzMj2 — La Era Mediática ?? #QuédateEnCasa (@LaEraMediatica) April 5, 2020

''No tengo nada contra ustedes, pero los nayaritas estamos haciendo un buen trabajo y no queremos perder vidas. Sé de personas contagiadas y dónde están instaladas. No quiero decir nombres, no es mi estilo. La policía hará lo propio porque mi responsabilidad es con ustedes y voy a cuidar la salud de los nayaritas", destacó el gobernador.



"Se nos están viniendo, qué bueno, siempre son bienvenidos, pero por ahora esa gente irresponsable que se vino a Nayarit, que tienen el covid-19, no tienen madre. Pero como dice el corrido, somos gallardos y altivos, lo vamos a sacar adelante", destacó Antonio Echeverría.

Echeverría García detalló que los pobladores de Sayulita, San Pancho y Lo De Marcos, han instalado cercos

donde se pregunta a las personas cuál es el motivo de su visita.

Dependiendo de la respuesta, los habitantes -aunque no tienen derecho de hacerlo- deciden si dejan pasar a las personas o no.

También el gobernador tomó la decisión de cerrar por tiempo indefinido las Casas Club de la entidad, así como las albercas colectivas que continúan con el servicio a pesar de la cuarentena.

Además, el mandatario pidió que personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública hagan "rondas" continuas para clausurar los establecimientos que continúen abiertos pese a contingencia.

''No vamos a permitir que vengan a contagiar a nuestra gente'', sentenció en el video que subió a sus redes sociales.

Nayarit suma 11 casos confirmados de Covid-19 y una muerte por esa enfermedad.

Con información de Radio Fórmula y Reforma

(Karla Alva)