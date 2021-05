"No tengo miedo ni me tiembla la mano", Abel Murrieta antes de ser asesinado

En su último spot, Abel Murrieta asegura que a él no le temblará la mano para luchar contra el crimen y que no sentía temor. Foto Especial

HERMOSILLO.- Un día antes de que fuera asesinado en las calles de Cajeme, el pasado jueves, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, había grabado un spot publicitario donde aseguraba que él no tenía miedo e iba a luchar contra la violencia y los grupos delictivos.

En este video de 25 segundos, publicado de manera póstuma en sus redes sociales, el exprocurador de Sonora y exdiputado local y federal lanzó este mensaje contra los grupos delictivos que operan en esta localidad del sur de Sonora, donde la violencia se ha apoderado de ella hasta convertirla en la cuarta ciudad más peligrosa del mundo.

"Va en serio contra la inseguridad y la impunidad, ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio. Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias", dice el candidato del partido naranja caminando de frente y de fondo algunos paisajes de Ciudad Obregón, cabecera municipal.

Abel Murrieta termina el corto, pero contundente mensaje asegurando que a él no le temblará la mano para luchar contra el crimen, y que no siente temor.

"Soy un hombre de ley y voy a poner orden, a mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo, a mi nadie me va a corromper. Va en serio", asegura.

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.



Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



(2/2) pic.twitter.com/ZE8FoWIuHo — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 16, 2021

Al día siguiente, cerca de las 16:30 horas, hombres armados se acercaron a las calles Guerrero y California, donde el candidato de Movimiento Ciudadano entregaba volantes con algunos de sus simpatizantes.

Los sujetos descargaron más de diez balas sobre el cuerpo de Murrieta Gutiérrez, dos de ellos en la cabeza, y lo dejaron ahí, tendido en la vía pública.

#Estados | El candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora por @MovCiudadanoMX, Abel Murrieta Gutiérrez, se encontraba en una entrega de volantes cuando sufrió un ataque directo en el que perdió la vida. #ep https://t.co/PTEefh5OKb pic.twitter.com/rCmoaxKv7e — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

El aspirante a gobernar Cajeme murió cuando recibía atención médica en un hospital privado. Su cuerpo fue velado el viernes, día en que ciudadanos también realizaron una marcha por la paz para exigir justicia por su asesinato.

LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de Justicia de Sonora es la instancia que encabeza las investigaciones sobre el homicidio de Abel Murrieta y desde el pasado jueves, la fiscal Claudia Indira Contreras se trasladó a este municipio.

En un mensaje a medios, se informó que trabajan en coordinación con autoridades federales y, hasta el momento, hay dos líneas de investigación sobre el caso.

El primero de ellos es que el ataque "directo y planeado", como lo determinaron los elementos de prueba, se debió a su actividad como abogado, ya que su último caso era ser el abogado de la familia LeBarón, tras el ataque armado del 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, donde murieron tres mujeres y seis niños.

La otra línea es su participación política como candidato a la alcaldía de Cajeme, por Movimiento Ciudadano y sus palabras contra los grupos criminales que operan la zona, como el mensaje que había grabado antes de su aasesinato. Sin embargo, este discurso fue el principal en sus encuentros con simpatizantes y ciudadanos.

La información más reciente del caso, es que la Secretaría de Seguridad Pública informó que se han puesto a disposición de la FGJE las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del C5i, que estaban en la zona del homicidio.

En un comunicado, esta dependencia dio a conocer que cuando recibieron la llamada al 911 sobre el ataque armado, se enfocaron las cámaras al lugar de los hechos.

?? Les compartimos la siguiente información y les agradecemos su atención ?? pic.twitter.com/55RwkEnXfg — SSP Sonora (@ssp_sonora) May 16, 2021

"Personal del C5i dio seguimiento vía cámaras de vigilancia y elaboró el análisis correspondiente, mismo que se integró a las carpetas de investigación. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado continúa colaborando con las autoridades encargadas de la investigación para el esclarecimiento de los hechos", cita el informe.

De acuerdo con información extraoficial, se ha mencionado que las cámaras grabaron a dos sujetos que llegaron caminando a donde se encontraba Abel Murrieta para dispararle, ambos portaban gorras de beisbol y huyeron en una camioneta blanca X-Trail.

