"No tenemos agua ni para bajarle al baño", poblado de Juárez lleva más de 6 meses así

CHIHUAHUA.- La escasez de agua potable ha golpeado al poblado de Barreales, del Valle de Juárez, por más de seis meses, periodo en el que algunos pobladores aseguran haber días en los que no tienen líquido para realizar necesidades básicas y de higiene.

"Hay días que no tenemos agua para tomar, menos para bañarnos, bajarle al baño y ni se diga lavar", dijo uno de los pobladores afectados durante una asamblea organizada para determinar las acciones que se tomarán para presionar a las autoridades para solucionar el problema, de acuerdo con información de La Verdad Juárez.



La situación en esta comunidad y otros poblados de Guadalupe Distrito Bravos ubicados a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez, se agrava con la llegada del verano y las temperaturas mayores a los 40 grados centígrados, por lo que se trata de la temporada de mayor consumo de agua.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

La Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) en el ejido doctor Porfirio Parra, señala que el problema del abasto de agua en Barreales se debe a la avería de la bomba de agua en el pozo que abastece al poblado. Por ello desde hace seis meses se entrega agua potable en pipas.

Habitantes afectados, no obstante, aseguran que la entrega no se hace todos los días, está limitada y no es suficiente para cubrir todas las necesidades básicas.

El pasado 17 de mayo, los pobladores de Barreales realizaron una manifestación en las instalaciones de la JRAS para exigir la reparación de la bomba.

Denunciaron, además, que a pesar de no contar con agua desde hacía meses, se les seguía cobrando por el servicio, por lo que el director de la JRAS, Daniel Alejandro Gutiérrez, se comprometió a cancelar el cobro del servicio de agua potable a las personas que así lo solicitaran.

Los pobladores aseguraron que las autoridades les dijeron que a partir del 24 de junio empezarían los trabajos para solucionar el problema del pozo, lo que ocurrirá una vez se anuncie al ganador de la licitación lanzada por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

TEMEN QUE EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONE

Un documento fechado el 31 de mayo de este 2022, da a conocer que la licitación se declaró desierta luego de que ninguna empresa participara en la misma.

"Vemos más allá de lo técnico con las bombas que es un tema político y económico", mencionó al respecto Alejandro González, activista y poblador del ejido doctor Porfirio Parra.

El activista denunció que existen zonas en las que los ranchos y ejidatarios sí tienen acceso al agua mientras que los habitantes de los poblados no, por lo que dijo que se trata de un tema de preferencia.

Para la construcción de la carretera que conectará Samalayuca con el puente internacional de Tornillo, añadió González, se utiliza agua potable que pertenece a estos poblados.

La escasez del agua, señaló el activista, se vuelve sumamente preocupante para la población vulnerable, como personas mayores de 60 años y los menores de 5 años.





