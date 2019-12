"No te voy a dejar solo": mujer de 83 años a su marido en hospital de NL

Una anciana cumplió cinco días en un hospital de Apodaca, Nuevo León, donde a su esposo le van a amputar una pierna.

"No te voy a dejar, aquí me quedaré contigo", le repite la señora quien no se ha separado de su esposo, más que para ir al baño o por comida. La pareja no ha recibido visitas, más que la de una vecina.

"La señora ya tiene más de 5 días en el mismo lugar , no se aparta de su esposo más que para ir al baño y para ir a comer , su esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejará, que siempre se quedará a su lado", narró una persona que estaba justo al lado de la señora.

La señora de 83 años le repite la frase a su esposo de 85 años para tranquilizarlo.

También narra la testigo que los doctores le dicen a la señora que se vaya a descansar que ellos cuidarán de el ,a lo que la señora responde que no se moverá del lugar hasta que su esposo salga de ahí..

El paciente se encuentra en la clínica 67 del IMSS, en espera de una cirugía para amputarle una de sus piernas.