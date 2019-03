"No somos scorts ni prostitutas", edecán del festejo petrolero en Veracruz

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 19/03/2019 04:54 p.m.

Boca del Río, Ver.- Una de las siete edecanes que desfiló durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera, en el municipio de Agua Dulce, al sur del estado de Veracruz, reprochó el trato que le han dado en medios de comunicación y redes sociales, pues asegura que la han tachado de prostituta, teibolera o scort.

Romina Carrera, una de las jóvenes que participó en los festejos de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, aseguró que no hizo nada malo, más que trabajar como edecán, actividad a la que se dedica participando en diferentes eventos.

El domingo en la mañana, la disidencia de la organización gremial llamada "Morenos de la sección 22", grupo afín al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), subió una serie de fotografías en las que muestran a siete chicas en lencería recorriendo las instalaciones de las oficinas del sindicato.

En las imágenes hay empleados atrás de ellas grabándolas con sus celulares y hasta elementos de la Policía Naval, parados, vigilando el entorno.

Aunque no se ha podido contactar con algunos de los líderes de la sección 22, se sabe que las mujeres acudieron para participar en un desfile que hacen un día antes del 18 de marzo en calles de Agua Dulce, en donde queman una figura de papel que representa el gallito petrolero.

Tras el escándalo, Romina Carrera lamentó lo sucedido, sobre todo los comentarios despectivos en su contra, la mayoría hecha por usuarias de las redes sociales.

"A mí me contrataron para un carnaval, así como todos saben que yo he trabajado en carnavales, así como en Veracruz, y en estadios de muchas partes de la República como edecán y en pasarelas. Esas fotos no quieren decir absolutamente nada y lo único que están haciendo es causar una difamación", escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Y agregó: "Ser edecán no es malo, es un trabajo como cualquier otro y no se vale que vengan a decir cosas que no son y las personas que se la han pasado criticando y llenándose la boca de mentiras, porque son mentiras, dejen atrás un poquito la invidia y más las mujeres, que critican sin estar en nuestro lugar, no somos ningunas scort ni teiboleras ni prostitutas".

Carrera afirmó que ella, como en cualquier otro evento, es accesible a tomarse fotografías con las personas que se lo solicitan, sin esperar que eso iba a derivar de un escándalo para denostarla.

