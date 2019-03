"No seré símbolo de la derrota en BC": Vega

ILSE RODRÍGUEZ 14/03/2019 09:12 p.m.

Óscar Vega, precandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), confió en que su partido, a pesar de tener un desgaste político, no dejará de gobernar la entidad como lo ha hecho desde hace ya 30 años, pues asegura que los bajacalifornianos se mantienen informados y son maduros a la hora de emitir su voto.

En entrevista vía Facebook Live con LA SILLA ROTA, Vega afirmó que los ciudadanos de Baja California no darán el triunfo en las elecciones a Morena, al recordar las elecciones presidenciales del 2000, donde Francisco Labastida (PRI) perdió ante Vicente Fox (PAN) y terminó con una etapa de más de 70 años en la silla presidencial.

Indicó que en caso de ganar la gubernatura trabajará con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "en beneficio de los ciudadanos del estado, apoyando las medidas del gobierno federal que construyan una mejor vida para los bajacalifornianos, pero sí defendiendo con seriedad, con respeto y sin excepciones los intereses de nuestro estado".

¿Cómo percibe a AMLO como presidente?

Vega consideró que a más de 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de haber una mejor organización en su equipo de trabajo, pues "lo veo como un presidente con intenciones de mejorar muchas cosas, pero con una necesidad de organizar bien a su equipo y de definir estrategias claras que den certeza al país".

Afirmó también que deben de ser cuidadosos y exigentes de los intereses locales y estatales.

AMLO tiraría por la borda su capital político si no fincara la realidad del país en una relación de respeto", advirtió

¿Cómo ve a la oposición en su estado?

De momento ve a la oposición (Jaime Bonilla por Morena) como alguien a quien no se decide, ya que se encuentra ocupando cuatro cargos en el estado y debe decidirse.

Es senador, es delegado federal, es precandidato a gobernador, es el director de facto de Morena. Me parece que tiene que tomarse un momento de tranquilidad y valorar qué quiere hacer él", criticó.

En su opinión, Morena está teniendo problemas en la entidad debido a que no tiene un camino claro. "Me parece que los resultados electorales del año pasado se explican en una gran medida en el liderazgo de una sola persona y no en la fortaleza de una institución", dijo.

Por ello, de momento está enfocado en construir un proyecto que no dependa de sus adversarios, sino de conquistar a los ciudadanos con base en un legado de 30 años y de dar elementos que permitan el juicio de un voto informado y valorado.

Somos un estado con una sociedad madura, que cada elección lee y construye su decisión en base a los gobiernos, candidatos, propuestas y que veamos los ciudadanos y los partidos qué relación podemos generar".

SEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA

Vega asegura que cuando fue secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se desatendió la seguridad, motivo por el cual ahora entidades como Tijuana vive repuntes de violencia.

Con el presidente Peña, hay que decirlo, fueron seis años de dejar que este tema fuera prioridad, se dejó de tener esquemas de coordinación, se dejó de tener programas muy importantes como el control de confianza, etcétera y tenemos hoy un repunte en los índices de violencia y delincuencia del estado", reconoció.

Por ello, confían en que con la Guardia Nacional se tengan mejores condiciones de seguridad en todo el país de la mano de "un esquema de coordinación y respeto entre pares y entre gobiernos".

EL PAN EN BC

Oscar Vega asegura que hay un resurgimiento de un ambiente de esperanza en su partido, pues a pesar del desgaste y la crisis por la que atravesó, hoy con la coordinación de Marko Cortés al frente del blanquiazul, confían en que los procesos internos han sido respetuosos y con la intención de ser una oposición que será respetuosa entre ellos y con los gobiernos.

Parece que está viniéndole a dar, por lo menos a muchos panistas, la posibilidad de ver hacia el futuro una nueva relación de respeto con nosotros y nuestros nuevos gobiernos".

Por último, dijo que espera a que sea 31 de marzo para poder comenzar con su campaña y presentar sus propuestas a los bajacalifornianos.

