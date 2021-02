No seré candidato de ningún partido: Rodrigo Vallejo a FCH

Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo, lanzó una advertencia al ex presidente Felipe Calderón y le dijo que no permitirá que siga difamándolo a él y a su familia por lo que buscará el espacio para darle la cara y revelar cosas que en su momento tendrá que probar.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Rodrigo Vallejo aseguró que no será candidato de Morena, ni por ningún otro partido a ningún cargo de elección popular como escribió en su cuenta de Twitter Felipe Calderón.

Dijo que si el ex presidente lo quería encontrar lo logró y que desde hace tiempo ha visto los tuits de Calderón en los que "ofende y despotrica contra mi familia y he tomado la decisión de encontrar el lugar y el momento idóneo para dar la cara y defenderme y aclarar todas sus acusaciones".

El polémico hijo del ex gobernador, quien fue exhibido en diversos videos en compañía de Servando Gómez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, reitero: "no me voy a dejar, si hablo tendré que comprobar y en los próximos días buscaré el espacio para darle la cara, no me gusta ser protagonista pero tampoco soy dejado".









Con información de Radio Fórmula





kach